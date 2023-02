Západ znepokojuje tichá čínská pomoc Rusku | e15.cz

Spojené státy na konci ledna uvalily sankce na čínskou technologickou společnost známou jako Spacety China, jelikož podle nich poskytla ruské firmě Terra Tech satelitní snímky Ukrajiny. „Tyto snímky byly shromážděny, aby wagnerovcům umožnily bojové operace na Ukrajině,“ uvedlo americké ministerstvo financí. Šlo patrně o dosud nejvážnější konkrétní obvinění Číny ze zásahů do bojů ve prospěch Ruska. Je však zřejmé, že podezření Washingtonu je daleko širší.

Peking ujišťuje Moskvu o strategickém partnerství

„Dosud jsme byli svědky toho, že čínské společnosti poskytují neletální podporu, kterou Rusko používá na Ukrajině. Nyní se na základě informací, které máme, obáváme, že zvažují poskytnutí letální podpory,“ řekl o víkendu bez bližšího upřesnění ministr zahraničí Antony Blinken.

Americko-čínské vztahy jsou nyní sice z řady důvodů na bodu mrazu, z USA však zaznívá, že zbrojní pomoc Rusku by pro ně znamenala katastrofu. „Bylo by to jako koupit si lístek na Titanic poté, co jste viděli film,“ uvedl v rozhovoru pro ABC News vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. USA zároveň slibují, že budou pracovat na uzavření kanálů, kterými se Kreml snaží svou armádu vybavit.

O tom, že by válka na Ukrajině mohla utužit spojenectví Pekingu a Moskvy, se spekuluje od jejího samého počátku. „Bez ohledu na to, jak se mění mezinárodní situace, Čína byla a zůstává odhodlána společně s Ruskem vyvíjet úsilí k zachování pozitivního trendu ve vývoji vztahů mezi velmocemi,“ opět ujistil ve středu Wang I ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Informací o zásobování armády agresora čínským vybavením přibývá

V otázce invaze Čína formálně vystupuje neutrálně a vyzývá k míru. Odborníci ale podobně jako Washington míní, že Peking patrně poskytuje agresorovi přístup k některým špičkovým technologiím, které mu západní sankce upírají.

„Existují důkazy, že Čína je největším vývozcem polovodičů – často prostřednictvím fiktivních společností v Hongkongu a ve Spojených arabských emirátech – do Ruska,“ řekla kupříkladu BBC expertka na ekonomické sankce z britského Mezinárodního institutu strategických studií Maria Shaginaová. „Některé čínské společnosti také dodávají civilní drony a využívají šedý prostor mezi vojenskými a civilními účely,“ dodala.

Americké středisko pro studium pokročilé obrany uvádí, že čínské společnosti možná posílají Rusku elektronické součástky pro radary systémů protivzdušné obrany. A ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce tento týden zařadila čínskou společnost ComNav Technology na seznam mezinárodních sponzorů války. Tvrdí, že dosud dodává vybavení pro navigační systém Glonass, využívaný ruskou armádou.

„Od 24. února do 30. prosince 2022 doručila společnost ComNav Technology na území Ruské federace 73 dodávek v celkové částce 2,1 milionu dolarů,“ uvedl šéf agentury Oleksandr Novikov. Ukrajinci upozorňují zejména na to, že Moskva používá tento systém k navádění íránských dronů. Do Ruska podle investigace The Wall Street Journal míří i další zboží, včetně náhradních dílů stíhaček. CNN už dříve s odkazem na zdroje z tajných služeb uvedla, že čínské dodávky agresorovi zahrnují i neprůstřelné helmy a vesty.

Dovoz ruské ropy a vývoz aut

Čína každopádně pomáhá ruské ekonomice i jinak. Není žádným tajemstvím, že Peking hned po začátku války využil ruských slev na ropu a další suroviny. Vzájemný obchod obou zemí loni dosáhl rekordního objemu 190 miliard dolarů, a to zejména díky ruskému vývozu do Číny. Ten stoupl o 43 procent, zatímco dovoz z asijské země poskočil o třináct procent.

Čína je tak pro Kreml extrémně důležitým obchodním partnerem, loni tam skončila zhruba pětina ruského exportu, na druhé straně výměna s Ruskem tvořila pouhá tři procenta celkového čínského obchodu. Válčící stát je na svém mocném sousedovi stále více závislý i z hlediska civilních produktů. Loni kupříkladu bylo podle Bloombergu každé sedmé v Rusku prodané auto čínské, podíl těchto vozů se meziročně více než zdvojnásobil.

VIDEO: Proč Rusko rozpoutalo násilnou invazi na Ukrajině?