Zelenský v Británii: Schůzky s politiky i žádost o další zbraně | e15.cz

Zelenskyj se dopoledne setkal s premiérem Rishim Sunakem, když dorazil do Anglie na návštěvu utajovanou do poslední chvíle. Britští zákonodárci ho pak odpoledne uvítali bouřlivým potleskem a prezident na úvod proslovu pronášeného v angličtině děkoval za podporu.

„Děkuji ti, Rishi,“ obrátil se Zelenskyj na britského premiéra. Připomněl, že Británie cvičí ukrajinské vojáky na tanky Challenger, jichž Londýn naposledy slíbil 14 dodat Ukrajině.

Nejvyšší ukrajinský představitel zdůraznil, že Británie stála za Kyjevem „od prvního dne“. Přímo se pak obrátil na expremiéra Borise Johnsona, který byl v sále. „Borisi, ty jsi sjednotil ostatní, když se to skutečně zdálo naprosto nemožné,“ řekl Zelenskyj, načež se mu dostalo dalšího mohutného potlesku.

Zelenskyj členy britského parlamentu a svět vyzval, aby Ukrajině poskytli i bojové letouny, které označil za „křídla pro svobodu“. Západ to však zatím odmítal.

VIDEO: Poslední diktátor v Evropě: Alexandr Lukašenko tvrdě potlačuje odpor a kontroluje ve státě takřka vše

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Londýn na začátku měsíce vyjádřil stanovisko, že poskytnutí britských bitevníků Ukrajině by bylo nepraktické, protože výcvik pilotů na nich trvá nejméně tři roky. Dnes mluvčí Downing Street oznámil, že britský ministr obrany Ben Wallace dostal za úkol prověřit, jaké stroje by Británie mohla Ukrajině dát. Případné dodávky premiérská kancelář označila za „dlouhodobé řešení“.

Zelenskyj předtím předsedovi Dolní sněmovny Lindsaymu Hoyleovi předal helmu elitního ukrajinského pilota, kterého označil za „jedno z nejúspěšnějších es“ a jednoho z králů Ukrajiny. Na přilbě byl napsaný vzkaz „My máme svobodu, dejte nám křídla, abychom ji mohli chránit“. „V Británii je král pilotem letectva a v dnešní Ukrajině je každý pilot letectva králem,“ prohlásil řečník.

Zelenskyj vyjádřil přesvědčení o vítězství Ukrajiny, které podle něj změní svět a odradí příští agresory. „Až společně zvítězíme, každý agresor bude vědět, co ho čeká, pokud zaútočí na mezinárodní řád,“ řekl. V minulých konfliktech podle něj zlo prohrálo. „Rusko prohraje,“ prohlásil ukrajinský prezident vzdorovitě.

Premiér Sunak předtím řekl, že jeho vláda si přeje rozhodující vítězství Ukrajiny letos na bojišti. „Naším cílem je nadále zajistit vítězství Ukrajiny v tomto konfliktu,“ řekl Sunak. „Budeme nadále podporovat Ukrajinu, aby letos dosáhla na bojišti rozhodujícího vítězství,“ dodal britský ministerský předseda.

Neohlášená návštěva Británie je součástí druhé zahraniční cesty Zelenského od loňské eskalace ruské agrese. V prosinci prezident zavítal do Washingtonu a nyní má kromě zastávky na britských ostrovech na programu také jednání v Paříži a pravděpodobně i v Bruselu.

Po vystoupení před britskými zákonodárci jej přijal král Karel III. Na setkání v Buckinghamském paláci dorazil Zelenskyj stejně jako do parlamentu nebo do amerického Kongresu ve vojenském úboru, který v posledních měsících provází veškerá jeho vystoupení. Podle oficiálního prohlášení panovníkovi děkoval za podporu Ukrajinců, kteří před válkou utekli do Spojeného království.

Británie kromě uprchlíků přijímá také ukrajinské vojáky, kteří na místních základnách procházejí výcvikem. I je se dnes Zelenskyj chystal navštívit.