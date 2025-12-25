Zelenskyj telefonoval s Američany. Jednali o detailech mírové dohody
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho tým ve čtvrtek telefonicky mluvili s Američany o ukončení války na Ukrajině.
- Za USA se pokračujících jednání účastil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.
- Zelenskyj označil přibližně hodinovou diskusi za velmi dobrou.
„Opravdu pracujeme 24 hodin denně každý den, abychom se přiblížili konci této brutální ruské války proti Ukrajině a zajistili, že všechny dokumenty a kroky jsou realistické, efektivní a spolehlivé," uvedla ukrajinská hlava státu, podle níž se jednalo o „podstatných detailech".
„Skutečná bezpečnost, skutečná obnova a skutečný mír jsou to, co potřebujeme všichni – Ukrajina, Spojené státy, Evropa i každý partner, který nám pomáhá. Doufám, že dnešní vánoční porozumění a myšlenky, o nichž jsme hovořili, se ukážou jako užitečné," poznamenal také.
Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov bude dnes s Witkoffem a Kushnerem jednat znovu, dodal Zelenskyj, který přes americké vyjednavače poslal vánoční pozdravy Trumpovi a celé jeho rodině.
Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO.
Ukrajina čelí už téměř čtyři roky ruské invazi rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo. Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský.