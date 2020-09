U vstupu do areálu Královského pivovaru Krušovice jsme na chvíli znejistili. Přivítala nás tabule, která ukazovala rekord v počtu dní bez pracovního úrazu. Ředitel pivovaru Michal Rouč nám mimo jiné prozradil, co nyní považuje za největší problém v pivovarnictví nebo to, proč si vybral zrovna tento obor. A jelikož se rekord naší návštěvou nevynuloval, tak se můžete podívat na video.