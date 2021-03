Best in vakcína: Pokračování nekonečného příběhu o průšvizích naší vlády | E15.cz

Kdybyste si zase chtěli připadat, že jsme v něčem zabodovali, stačí se podívat na naši úspěšnost očkování. V tom jsme to projeli na celý čáře. Roman Prymula se o víkendu vymlouval, že Sputnik chtěl přivézt, protože nebyl dostatek ostatních vakcín, což už je teď pasé. Ale...! Na to se podívejte v dnešních Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Ve výsledku se však ukázalo se, že jsme si z rezerv v rámci EU koupili jen 81 procent z toho na co jsme měli nárok. No, tak to je pěknej provar hoši. Jenže špatných zpráv není nikdy dost, tak si dáme ještě jednu. Vakcína Johnson & Johnson nebude. Teda aspoň ne ve slíbeném termínu, takže jsme zase ostrouhali.