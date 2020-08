Rozhodli jsme se udělat něco pozitivního. Oslavit přátelství mezi lidmi. A nejen lidmi. A pokusit se vrátit se zpět do normálu, který nám všem tak moc chybí. A proto jsme se rozhodli podívat se na zprávy, které se netýkají jen koronaviru, ale i jiných zajímavých věcí. Třeba toho, že bylo horko. Navíc oslavujeme i mezinárodní den přátelství, který dostal nejen marketéry českých značek do nečekaných výšin, co se kreativity týče.