Faltýnkovy překvapivé literární schopnosti. Deník je plný nečekaných pikantností | E15.cz

Premiér Babiš má teď ve svém deníčku pro změnu Faltýnkovu podobiznu jako oběšence. A když už jsme u toho Babiše, chce nám prý něco prozradit...Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Andrej si řekl, že už nebude mlčet a mlžit a všem prozradí, jak přišel ke svému pohádkovému jmění. A taky vám poradí, jak na to, abyste se měli stejně dobře jako on. No tak co si budeme povídat, tohle není reál, ale podvodná reklama, která využila premiéra, aby se zviditelnila a asi si i trošku přidala na důvěryhodnosti. Jen škoda, že hoši někde v Kamerunu nebo Nigerii nevědí, že jejich podvůdek vypadá s Babišem v čele dost důvěryhodně.