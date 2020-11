Café Fara Klentnice. Velkorysá rekonstrukce, kde je dnes místo chlívků penzion | E15.cz

Na začátku stála jednoduchá věc: rekonstruovat faru blízko kostela sv. Jiří v Klentnici na kavárnu, která by posloužila místním obyvatelům. Rekonstrukce, která začala před 11 lety, ale stále nekončí. Ne že by kavárna nebyla dosud v provozu - zcela naopak. A od čtvrtka zase znovu v plné parádě. Jenže původní myšlenka se rozkošatila ještě o něco víc, než bylo původně plánováno. Na místě bývalých chlívků vyrostl dřevěný penzion nabízející ubytování o devíti pokojích se společným prostorem na snídani a otevřenou zahradou. A to stále nebyl a není konec. Více ve videu.