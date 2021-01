Konec amerického temna, jaderný kufřík je v bezpečí. A Trump si místo inaugurace udělal truc mejdan | E15.cz

Jak, to se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv. Na inauguraci se objevili i předchozí prezidenti kromě Trumpa (a Jimmyho Cartera, ale tomu to ani nikdo nezazlívá). Otravný pomeranč ale nechal Bidenovi aspoň vzkaz v Bílém domě, co na něm bylo, už nikdo radši neprozradil („Hej, jabko“ to asi nebylo). Biden je historicky vůbec nejstarší prezident, v 78 letech se mílovými kroky blíží k průměrné délce života Američanů. Možná i proto je u délky jeho mandátu na Wikipedii napsáno „předpoklad“.