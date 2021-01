Metrostav se chce prosadit v Grónsku. Soutěží o ražbu tunelu | E15.cz

Radnice osmnáctitisícového grónského hlavního města Nuuk hodlá metropoli výrazně rozšířit a vybudovat na odlehlejším městském poloostrově novou obytně administrativní čtvrť. Do lokality zatím řídce osídleného poloostrova však vede nevyhovující pobřežní cesta, kde hrozí lavinové nebezpečí. Proto je podle vedení města nutné nejprve vyrazit zhruba kilometrový tunel a vystavět novou silnici.

Právě do soutěže o toto dílo se hlásí i český Metrostav. „Loni v létě nás oslovila dánská firma, která v Nuuku již působí, s tím, zda bychom nezvážili účast na projektu 1450 metrů dlouhé silnice, z níž 1075 metrů tvoří tunel,“ říká k soutěži, která má být vyhlášena v únoru, Aleš Gothard, ředitel páté divize Metrostavu, jenž severské projekty realizuje.

Metoda ražby by byla obdobná jako u ostatních severských staveb, jen s určitými specifiky. „Pro nás by se jednalo o premiéru v ražení v permafrostu, tedy věčně zmrzlé půdě. Například beton na ostění se nesmí stříkat na povrch, který je chladnější než pět stupňů Celsia, a s tím se budeme muset v permafrostu vypořádat,“ říká Gothard.

Investorem projektu je Dánské království a vítěze tendru vyhlásí v dubnu. „Pokud uspějeme, tak bychom měli být ve sdružení s dánskou firmou, jejíž jméno zatím nemohu prozradit,“ dodal. Kolik by zakázka stála, podle něj zatím nelze uvést.

„Problém nám působí to, že Česká republika nemá s Grónskem podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění platů zaměstnanců. To znamená, že bychom museli nasadit o to navýšenou cenu, což nás znevýhodňuje. Ale do tendru určitě jdeme,“ podotkl Gothard.

Razit by se podle něj mělo začít již tento rok v létě a celá akce, která by v Grónsku v případě úspěchu v tendru zaměstnala zhruba třicítku českých tunelářů, by trvala necelý rok.