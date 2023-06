Opatření pro whistleblowing spadne na firmy bleskově už během léta, říká advokát Martin Frolík | e15.cz

Především povinnost zavést vnitřní informační systém pro případy, kdy chce někdo oznámit podezření na trestný čin či přestupek, spadne na většinu českých firem nečekaně rychle. Zákon o ochraně oznamovatelů už prošel Sněmovnou i Senátem a čeká jen na podpis prezidenta. Podle compliance specialisty PRK Partners Martina Frolíka by tak mohl vstoupit v platnost už během letních prázdnin. Přitom do projednání parlamentem nikdo nevěděl, jak přesně bude norma vypadat. Čas na její implementaci do praxe tak bude rekordně krátký.