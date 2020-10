Nejpotupnější den českého fotbalu nekorektně rozvášnil Sašu Vondru | E15.cz

Liga mistrů nebude. Zase nás zařízli! Největší zrada a potupa od Mnichova se udála – no hádejte, zrovna 30. září. Modří už vědí. A dobře ví I Saša Vondra. Jako disident nemůže přece mlčet tam, kde se děje bezpráví. Udělal to akorát... tak trochu nediplomaticky. V jeho tweetu je však jen malý zlomek toho, co chtěl Saša ve skutečnosti říct. My vám ukážeme, co Saša všechno napsal... nebo napsat chtěl. No dobře, na Sašu a tuhle fotbalovou katastrofu stejně rychle zapomeneme. Další, větší a horší je před námi. A tahle zajímá všechny, nejen fotbalové fanoušky. Ovšem až od pondělí. Víkend si ještě můžeme užít a zazpívat si. Třeba Není nutno...