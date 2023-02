Nic se tu neděje. Jsme připraveni kdykoliv převzít vládu, říká Schillerová | e15.cz

„To, že máme meziroční inflaci 17,5 %, protože vláda s tím nic nedělala, jen na to koukala a myslela si, že jim spadne nějaký zázrak z nebe, tak teď mají odnést důchodci? To znamená, že nebudou mít ani promítnutou celou inflaci do valorizace penzí. To je nepřijatelné!“ má jasno.

„Říkám otevřeně, jestli oni tady budou ordinovat recept Nečas-Kalousek, zpomalení valorizace penzí, tak se obávám, že prostě bude problém,“ netají se Alena Schillerová svým nesouhlasem k vládou prosazovaným úpravám stávajícího valorizačního mechanismu a avizuje, že je bude obstruovat (ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh oficiálně představil na TK, která proběhla až po natočení rozhovoru – pozn. red.). Výhrady má i ke zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu, kterou se zabývá pracovní skupina Jurečkova resortu. „Pro zajímavost nikdy v historii se nestalo, co moje paměť sahá, že by opozice nebyla přizvána k těmto pracím. My jsme tam nebyli, nemáme tam jediného zástupce, který by tam mohl říkat naše názory,“ pozastavuje se nad příslibem pětikoalice, že bude komunikovat jinak, což v praxi vypadá tak, že s opozicí nemluví vůbec.

Patřičně se podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a jedné z hlavních mediálních tváří hnutí neprojevil ani ostravský primátor Tomáš Macura. Ten se rozhodl opustit stranu kvůli jejímu směřování, které se vzdálilo vizi, jež ho v roce 2017 oslovila. Schillerová přiznává, že ji jeho slova překvapila, protože ještě na podzim podle ní nic nenasvědčovalo tomu, že by byl nespokojený. „Stál vedle mě, stál vedle mě Ivo Vondrák, připojil se k nám potom Andrej Babiš. Mluvili jsme tam s lidmi, podepisovali jsme knížky, fotili se. Já jsem tam s ním i krátce mluvila a přestavovala jsem ho jako našeho úspěšného primátora a opětovného lídra. Nezaznamenala jsem od něj žádné vymezování proti hnutí ANO, proti naší politice a říkám si, co se stalo za těch pár měsíců od těch komunálních voleb doteďka, že změnil názor,“ popisuje průběh zářijového předvolebního meetingu v moravskoslezské metropoli, který absolvovali společně. Vzhledem k tomu, že byl Macura následně znovuzvolen primátorem v „dresu hnutí ANO“, považovala by za fér, kdyby z funkce odstoupil.

Na pořadu dne naopak nikdy nebyla rezignace předsedy strany. Po prohraných prezidentských volbách se předsednictvo hnutí zabývalo chybami, k nimž v kampani došlo, a ústupem Andreje Babiše z mediálního světa. „Osobně si myslím, že on z něho stejně úplně neustoupí. Asi by to nebylo ani dobře, protože je takovou naší tváří, značkou, lidi na něho reagují. Ale je dobře, že zůstává ve Sněmovně, to jsem jako předsedkyně nejsilnějšího poslaneckého klubu uvítala, protože on má jedno ze čtyř přednostních práv, a když vystoupí, tak to vždycky zarezonuje, takže jsem ráda, že zůstane ve Sněmovně. A on tam chodit bude. Myslím, že bude mít lepší docházku, než mají ministři Fialovy vlády, kteří tam nechodí skoro vůbec, včetně interpelací,“ myslí si Schillerová. Odmítá přitom, že by předsednictvo ANO bylo jen orgánem, který čeká na názor Andreje Babiše, a pak mu ho odhlasuje.