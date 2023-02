Topolánek, Rafaj i Wojnar mají jasno, jak řídit Svaz průmyslu, který bude volit nového šéfa | e15.cz

Podniky od nového vedení očekávají, že pomocí efektivního dialogu s vládou bude spolupracovat na nové české a evropské energetické politice, fungujícím trhu práce včetně zjednodušení imigrace a také na zkvalitnění technického školství a aplikovaného vývoje a inovaci.

Role svazu, jehož členové zaměstnávají 1,3 milionu lidí, je pro firmy nepostradatelná. Uskupení hájí soukromý sektor na společných jednáních s vládou a odbory či připomínkuje návrhy zákonů týkající se firem a jejich byznysu, trhu práce a zaměstnanců.

„Svaz využíváme jako připomínkové místo k jakékoli legislativě. Opakovaně prokázal, že je schopen reagovat rychle, věcně a že umí předkládat řešení a kompromisy i u komplexních problémů,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. SP také pořádá obchodní mise do zahraničí a může přispět k diverzifikaci exportu.

O post končícího Jaroslava Hanáka, který svaz vedl dvanáct let, se uchází bývalý premiér Mirek Topolánek za společnost EGEM spadající do skupiny EP Industries a současný viceprezident SP Jan Rafaj, který je generálním ředitelem poskytovatele nájemního bydlení Heimstaden. Kandiduje i Bohdan Wojnar, jehož s Rafajem pojí zkušenosti z hutního průmyslu. Wojnar byl zároveň členem představenstva mladoboleslavské Škody Auto. Čtvrtým adeptem je Miroslav Palát, který je v čele České asociaci dodavatelů zdravotnických prostředků a působí v představenstvu SP.

Topolánek je přesvědčen, že průmysl si musí vybojovat pomoc sám, protože stát se podle něj zaměřuje spíše na domácnosti. „Určitě bych se zaměřil na činnosti, ve kterých dnes vlády selhávají nebo jim nedávají nejvyšší prioritu,“ řekl. „Pokud budeme chtít zvýšit produktivitu práce, přidanou hodnotu, prodávat finální výrobky do celého světa, zapojit do procesu výsledky výzkumu, vývoje a inovací, musíme začít výrazným tlakem na vládu, ministerstvo školství, Technologickou agenturu, akademické autority a změnit paradigma vzdělávacího procesu, výzkumu, vývoje a inovací,“ dodal.

Za stěžejní považuje Topolánek vyšší efektivitu investic do výzkumu a zkvalitnění terciálního vzdělávání. „Jinak nebudeme mít s výzvami a změnami, které nás čekají šanci. Digitální a zelená tranzice, deglobalizace, napětí mezi Spojenými státy, Tchaj-wanem a Čínou, krátkodobě nedostatek a ceny energií, surovin, nedostatek kvalitních lidí, krize poptávky. Chci se proto věnovat i energetické politice a ekonomické diplomacii,“ podotkl expremiér.

Svoje vize a plány už má zformulované i Rafaj. Až do začátku března, kdy se s nimi seznámí členové SP, však nechce hovořit o podrobnostech. „Obecně mohu říct, že bych se soustředil na kroky umožňující transformaci ekonomiky směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. Velice důležitý je trh práce, který bude držet české hospodářství a české firmy pod krkem. Budeme se muset poprat s nevýhodnou demografií, možnosti vidím v oblasti migrační politiky,“ nastínil.

Rafaj by vytvářel podmínky pro to, aby každá firma, která se chce posunout v dodavatelském řetězci, směřovala k finálnímu produktu. „Nutná je pomoc podnikům s dotacemi, marketingem a inovacemi. Podporoval bych zahraniční investory, kteří by peníze z dividend neodváděli do ciziny, ale investovali je v Česku,“ dodal.

Také Wojnar už poodhalil svoje představy o tom, jak by SP vedl. „Vedle energetiky je jedním z velkých témat nedostatek surovin v návaznosti na cirkulární ekonomiku a také spolupráce mezi velkými, středními a malými firmami,“ řekl v rozhovoru pro HN.

Někteří lidé z vedení SP ještě nedávno hovořili o tom, že by v čele sdružení rádi viděli zástupce některé úspěšné české firmy, jako jsou například Linet, Petrof či Wikov Industry, nebo manažera významného energetického či automobilového podniku. Padala jména Zbyňka Frolíka, Zuzany Ceralová Petrofové, Martina Wichterleho či Martina Jahna.

„Prezidenta nemůže dělat podnikatel nebo manažer, který má výkonnou pozici ve velké firmě.