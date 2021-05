Pražské Výstaviště pokračuje ve stamilonových rekonstrukcích | E15.cz

Pražský magistrát loni investoval do rozvoje holešovického Výstaviště 160 milionů korun, letos by to mělo být ještě více. Zrekonstruovaný již je první ze čtyř Křižíkových pavilonů a vznikl nový skatepark. Letos by měly začít rekonstrukce dalšího pavilonu a divadla Spirála, pokračovat bude přestavba restaurace Bohemia na reprezentační sál. Provoz má odstartovat i restaurace Pražan.