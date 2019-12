Restaurace Sia: Chceme šéfkuchaře, který pije pivo | E15.cz

David Petřík a Viktor Kaplan provozují již sedm restaurací. „Sázíme na velikost a stabilitu, proto máme provozovny velké. To by pomohlo ustát možný příchod krizového období, kdy klesne kupní síla a malé podniky krachují,“ říká David Petřík v dalším dílu pořadu Recept na úspěch. Podívejte se.

Gastronomická skupina Together provozuje restauraci Sia, cukrárny Cukrář Skála, restaurace Bruxx a Vinohradský Parlament, bistro Sisters, Potrefené Husy v Pardubicích a v pražské Hybernské a Foodway Catering.

Tým Davida Petříka a Viktora Kaplana otevřel asijskou restauraci Sia v prosinci roku 2017 ve Šporkovském paláci v centru Prahy. Prostor, jemuž dal podobu architekt Václav Červenka, nabízí až 220 míst k sezení.

Asijské menu restaurace Sia vychází z tradičních receptů, postupů a technologií, které jsou obohacené o zkušenosti a invenci mezinárodního týmu šéfkuchaře Jiřího Štifta. Pod jeho vedením v něm spolupracují kuchaři z Indonésie, Nepálu, Indie, Vietnamu, Thajska, Malajsie, z Moravy i Číny.

Interiér restaurace odkazuje na pro Evropany exotickou poetiku asijských tržišť. I v Sia se příprava jídel odehrává v otevřené kuchyni, a to ve třech patrech a přímo před hosty. Ti mohou mohu sledovat výrobu domácích nudlí a čínských knedlíčků dim sum, porcování pekingské kachny nebo přípravu masa a ryb na japonském grilu robata.

David Petřík se v gastronomii pohybuje dvacet let. Kuchařské zkušenosti sbíral například v pražskžch hotelích InterContinental a Zlatá Praha nebo bratislavském Radisson Blue Carlton Hotel. Poté deset let šéfoval konceptu Potrefených hus pro pivovar Staropramen. Tam se seznámil i s Viktorem Kaplanem, nynějším společníkem v gastronomické alianci Together.