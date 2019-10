Boeing 737 MAX: rok od první katastrofy | E15.cz

Obě nehody si dohromady vyžádaly 346 lidských životů. Reakce dohledových orgánů po celém světě byla jednoznačná. Krátce po nehodě v Etiopii na začátku března nařídily úřady odstavit všechny letouny 737 MAX až do té doby, než se podaří nalézt a odstranit příčinu katastrof. Pouze americký letecký úřad FAA k radikálnímu opatřená přistoupil až po určitém váhání – jak se v průběhu následujících ukázalo, na celé krizi má i on svůj díl viny.

Nevídaných pochybení se ale dopustil především Boeing, ukazuje dosavadní vyšetřování. Testovací piloti Boeingu hlásili, že letouny mohou být za určitých okolností obtížně ovladatelné. Výrobce ale příčinu zjevně neřešil a vady letounu zatajil i před úřady.

Aerolinky mají po celém světě uskladněno 387 letounů 737 MAX. Dalších více než 200 letadel stojí v okolí výrobních závodů Boeingu ve státě Washington. Společnost totiž po březnovém uzemnění letadel nezastavila jejich výrobu, která stále pokračuje tempem 42 strojů za měsíc. Aerolinky si ale nové letouny převezmou až poté, co budou moci opět létat.

Zatímco aerolinkám budou MAXy během zimy chybět méně než v období letní špičky, z pohledu leteckého průmyslu může být brzy ještě mnohem hůře. Pokud se letouny nepodaří v dohledné době vrátit do provozu, Boeing připouští, že bude nucen jejich výrobu přerušit. To by přinejmenším v USA uvrhlo do krize prakticky celý letecký průmysl, shodují se analytici.