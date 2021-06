S čím se vytasila mutace delta? Oblíbila si mladé i částečně očkované | E15.cz

Ano, řeč je o Jaromíru Soukupovi! A teď si do portfolia chce přidat i tištěný deník. Ach ta radost, ach to štěstí! Už se nemůžeme dočkat na všechny ty články o Jaromíru Soukupovi. Ale aby to dneska nebylo jen o výsměchu, mrkneme se i na náš oblíbený covid. Ano víme, máte ho moc rádi, my taky. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Britové si ze světa vždycky uměli přitáhnout to nejlepší, ale teď hrábli vedle. Z Indie k nim doputovala delta mutace covidu a moc se jí u nich zalíbilo. Teď už je jen otázkou, kdy se přijde podívat i k nám. Na pozoru by se měli mít hlavně mladí a neočkovaní. Tak třeba je to přiměje se konečně přihlásit k vakcinaci.