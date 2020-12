Šéf kazachstánské Home Credit Bank Horák: Bota od živého operátora nepoznáte, jen děláte-li naschvály | E15.cz

Karel Horák (43) Po studiích na VŠE se věnoval exportu a prodeji v jihočeském výrobci lihovin a ovocných sirupů Fruko-Schulz. V roce 2003 přešel do společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company, kde působil až do roku 2015 na různých postech včetně dvou let řízení zavádění systému SAP v pobočce v irském Dublinu. V roce 2014 absolvoval manažerský program na švýcarské vysoké škole IMD Business School. Do skupiny Home Credit International nastoupil v roce 2015, kdy během následujících tří let pomáhal vybudovat pobočku splátkové společnosti v Indonésii. Home Credit Bank Kazakhstan řídí od roku 2018. Je otcem tří dětí, ve volném čase hraje hokej jako centr v týmu HC Skif Almaty. Vždy se zajímal o místní kulturu, zvyky a jazyk a tak kromě rodné češtiny a v mezinárodním byznysu povinné angličtiny ovládá ruštinu, indonéštinu a němčinu.