Škoda v roce 2030: V Evropě prodeje ovládnou elektromobily | E15.cz

Půldruhého milionu vyrobených aut v roce 2030. To je cíl, ke kterému směřuje podle svého plánu tuzemská automobilka Škoda Auto. V Evropě se chce zaměřit hlavně na elektromobily, zároveň hodlá posílit pozici výrobce cenově dostupných vozů, to nejen na starém kontinentu. Podívejte se na video.

Automobilka plánuje, že do roku 2030 budou v Evropě 50 až 70 procent jejích prodejů tvořit elektromobily. Loni to přitom nebylo ani pět procent. Aktuálně původem česká firma chystá nejméně tři další čistě elektrické modely, které budou cenou i velikostí pod modelem Enyaq.

Emise vyráběných aut by měly v porovnání s loňským rokem za deset let klesnout o polovinu.

Značka chce mít zároveň nejnižší náklady v porovnání s evropskými konkurenty a rentabilitu tržeb nejméně osm procent. Vše je součástí nové firemní strategie Next Level - Škoda Strategy 2030, kterou letos představil předseda představenstva a šéf Škody Auto Thomas Schäfer.

Automobilka se rovněž chce do roku 2030 stát jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě a vedoucí evropskou značkou v Indii, Rusku a severní Africe. To jí má zajistit globální prodejní potenciál kolem 1,5 milionu aut.

Toho chce dosáhnout posílením pozice v segmentu cenově dostupných vozů. Příkladem je model Fabia se základní cenou pod hranicí 14 tisíc eur, tedy asi 355 tisíc korun. Pomoci mají i menší elektromobily. V Indii vyvinutý model Kushaq chce firma nabízet i na dalších trzích.

Českou republiku hodlá automobilka podle Schäfera proměnit v centrum rozvoje elektromobility, zajistit tak stávající pracovní místa a vytvořit nová. Ve všech třech českých výrobních závodech se budou do roku 2030 vyrábět elektrické vozy nebo komponenty pro elektromobily.

Nejistá zůstává otázka výstavby nového závodu Škody Auto. Původně se hovořilo o tom, že by mohl stát v Turecku. Koncern Volkswagen však nakonec plány zastavil a začal zvažovat výstavbu v jiné zemi. Současně uvedl, že továrna nebude určena pouze pro Škodu, ale půjde o takzvaný multibrandový závod, kde se bude vyrábět mix koncernových vozů. Škodovky se částečně budou vyrábět také na Slovensku. Už dnes se tam montuje elektrické Citigoe a část produkce modelu Karoq. V příštích letech se začne v bratislavské továrně vyrábět též model Superb.

Automobilka dále rozšiřuje koncept virtuálního showroomu, vytyčila si za cíl prodávat už v roce 2025 každý pátý vůz on-line.

Do deseti let má každou čtvrtou pozici v managementu zastávat žena. Česká automobilka bude při transformaci podporovat vzdělávání zaměstnanců a v letech 2022 až 2030 do této oblasti bude investovat téměř 500 milionů eur s hlavním cílem zajistit pracovní místa i v budoucnosti.