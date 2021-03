To je moje dílo! Krizový manažer Andrej Babiš sehnal Česku krizi | E15.cz

Ahoj, ahoj, jsme tu zpět a nebude chybět ani premiérovo Čau lidi. Co nám Babiš hezkého pověděl ve svém už tradičním týdeníku? To si pusťte v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Andrej je takovej hokynář v nejzapadlejší vesničce v Horní Dolní na hranicích s cizinou. Má takovej ten obchůdek, kde zcela překvapivě najdete úplně všechno. Protože Andrej sežene všecko! Včetně léku na koronavirus. O něco horší už to je třeba s vakcínou nebo nějaký inteligentním plánem na pandemii, ale my počkáme. Však už čekáme rok, že jo. Krizi ale sehnal pěknou, jen co je pravda.