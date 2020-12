Vakcína se blíží! Vláda už má dokonce strategii, jak přesvědčit lidi k očkování | E15.cz

Jde samozřejmě o včerejší tiskovou konferenci vlády, na které se ukázal jistý dlouho nezvěstný politik, kterého starší ročníky pamatují jako ministra kultury a rozhodl se ukázat nám, že i ve své nezáviděníhodné pozici polozapomenutého politika umí nakládat jako Gerendáš. Klikněte na video na Mall.tv a uvidíte sami.

No a pak je tady taková věc s očkováním. Ano, s tou jedinou věcí, o které víme, že nás z toho dostane. A víme to dlouho. Ale stejně to není nic platné. Protože Bill Gates. A my víme, co vám ta Gatesova vakcína způsobí! Ano, fakt to víme.