Biden oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta (video) | e15.cz

Biden svou kandidaturu oznámil v oficiálním videu, které zveřejnil jeho nový volební tým. Ve videu prohlašuje, že jeho úkolem je bránit americkou demokracii. Video je zahájeno snímky z útoku stoupenců bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol v lednu v roce 2021.

„Když jsem před čtyřmi lety kandidoval na prezidenta, řekl jsem, že bojujeme o duši Ameriky a stále to tak je,“ řekl Biden. „Nebyl čas tento cíl uspokojit. Proto se ucházím o znovuzvolení.“

„Pojďme to dokončit. Vím, že to zvládneme.“ řekl.

Biden popsal republikánské platformy jako hrozbu pro americkou svobodu a slíbil, že bude bojovat proti snahám omezit zdravotní péči pro ženy, omezování sociálního zabezpečení a zakazování knih.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly