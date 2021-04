Zlatá éra Jany Bobošíkové? Monumentální neúspěchy, porážky a debakly | E15.cz

Taky vás tak pobavila šaráda v ČT, kterou zařídila televizní radní Hana Lipovská? Celej Twitter žil kauzou, kdy si to Hanča nakráčela na Kavčí hory s policií, nejdřív to vypadalo na skandál, později se ale ukázalo, že se jen Lipovská bojí o svůj život, a tak má ochranku. Do tý doby po ní neštěk pes, ale teď už o ní ví celá republika. Hezky po vzoru tetky Jany Bobošíkové. A právě o ní se více dozvíte v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.