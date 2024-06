Automobilky konkurují autobazarům. Sekyra otevírá novou etapu přestavby Smíchova

Výrazné zdražování nových modelů, ke kterému v posledních letech přistoupily prakticky všechny významné automobilky, vyhání zákazníky na trh s ojetinami. Platí to nejen pro soukromé kupce, ale už i pro firmy. Byznys s vozy z druhé ruky tak v českém autolandu nebývale roste. A na tradiční hřiště autobazarů se snaží silněji než kdy dřív pronikat i sami výrobci, obvykle se zánovními vozy do pěti let stáří.

Na neutěšenou jižní část pražského Smíchova se začíná přesouvat stavební aktivita. Developer Sekyra Group zde zahajuje druhou etapu svého rozsáhlého projektu nové čtvrtě Smíchov City. Do několika let by zde měly vyrůst tři administrativní objekty včetně nové centrály České spořitelny a hotel. Na soukromý projekt za celkem 35 miliard korun naváže město a Správa železnic, které zde pracují na modernizaci železnice a výstavbě nového dopravního terminálu. Veřejné investice dosáhnou dalších patnácti miliard korun.

Česká železnice zdaleka není bezpečná, návěstidlo Stůj projedou vlaky každoročně ve vyšších desítkách případů. Řešení je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jednoznačné, Česko musí co nejrychleji zavést nákladný zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System). „Také bych ministru dopravy nebo Správě železnic vyčítal dopuštění takové situace, pokud by nepřicházeli se skutečným řešením problému,“ říká Kupka k nedávné tragické vlakové nehodě v Pardubicích. Srážka expresu RegioJetu s nákladním vlakem ČD Cargo si vyžádala čtyři oběti na životech, zraněných byly desítky.

Souboj mezi evropskými, americkými a čínskými automobilkami se přesunul i do čistě virtuálního světa. Škoda Auto a řada dalších značek o sobě zkoušejí dávat vědět mimo jiné naskakováním na digitální trendy, jako je metaverzum nebo kryptoměnová odnož s názvem NFT.

Přezdívá se jí nemocniční zázrak. Místo rohlíku servírujeme pho a smoothie, říká ředitel havířovské nemocnice