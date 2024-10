Byznys varuje Fialu, Huawei bere útokem soláry, čeští startupisté rozjíždějí fond

V Mekku elektromobilů se proměnilo úterní Brno. „Běžně jich potkám za den na silnici tak pět. Vidíte tamtu teslu? To už je dnes tak padesátá,“ říká autorovi textu taxikář na cestě mezi hlavním nádražím a brněnskými veletrhy. Právě sem mají posádky elektrovozů nejrůznějších značek namířeno – na mezinárodní strojírenský veletrh. S tradiční akcí, na které se v úterý střetli čelní zástupci české politické a byznysové scény, toho ale mají elektromobily společného mnohem více. Jsou jedním z nejviditelnějších příkladů, jak oslabuje konkurenceschopnost Evropy i Česka, ať už jde o baterie, nebo o software. Takové bylo i hlavní téma sněmu Svazu průmyslu a dopravy, kterého se zúčastnil mimo jiné premiér a někteří ministři.

Největší evropská ekonomika dlouhodobě drhne a jedním z důvodů je i nezvládnutá digitalizace, se kterou se Němci setkávají na každém kroku. Právě teď, když se mluví o našich problémech s digitalizací, je dobré si připomenout, že jsme na tom možná pro leckoho překvapivě v této oblasti převážně líp než Němci.

Druhý ročník konference SHIFTS, kterou pořádá e15, se právě uzavřel. Mezi řečníky vystoupil například Patrik Tkáč, investor Guy Spier, izraelská politička a bojovnice proti terorismu Tzipi Livni, český podnikatel a zakladatel několika úspěšných technologických firem Tomáš Čupr nebo britský politický marketér Dominic Cummings. Přečtěte si, co na konferenci zaznělo.

VIDEO: Pokud se Čína rozhodne nám škodit, bude to fatální. Proto vyrábíme i v Evropě, říká podnikatel Dědek v pořadu FLOW

Čínským společnostem se díky dlouhodobé strategii podařilo stát největšími hráči v oblasti solární energetiky. Teď se k nim přidává firma Huawei, vůči níž Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vydal stále platné bezpečnostní varování. Huawei mimo jiné ovládla dodávky do telekomunikačních sítí a IT, po varování a amerických sankcích ale v tomto oboru zaznamenala pokles, což má energetika vynahradit. Podnik už dodává firemním zákazníkům a nyní se začal orientovat také na koncové uživatele. „Je to hráč, kterého nelze ignorovat,“ říká e15 Michal Petřek ze společnosti Raylyst, největšího energetického partnera Huawei na našem trhu.

Tensor Ventures, pražská společnost investující rizikový kapitál do startupů, otvírá druhý fond, který by měl dosáhnout 50 milionů eur, asi 1,25 miliardy korun. Oproti předchozímu fondu, který podpořil 20 začínajících firem celkovou sumou půl miliardy korun, tak bude mít více než dvojnásobný objem. Nový fond Tensor Ventures může počítat také s 20 miliony eur od Evropského investičního fondu (přes Národní plán obnovy) spadajícího pod Evropskou investiční banku.