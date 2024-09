Podle dat Českého statistického úřadu se cena za řidičský průkaz v Česku v letech 2012–2019 pohybovala kolem devíti až deseti tisíci korun. Právě od koronavirového roku 2020 bylo zdražování autoškol v Česku nejzřetelnější. Letos částka překročila hranici 21 tisíc korun.

Náročný víkend zažila kvůli povodním nápojářská společnost Kofola. Voda zaplavila kromě Opavy, kde v roce 1960 vznikla receptura na tuzemskou náhražku tehdy populárních kolových nápojů, i Krnov, kde je jeden z největších výrobních závodů. Následky nyní Kofola vyhodnocuje. Snímky z krnovského areálu přinášíme v naší fotogalerii.

FLOW: Rozhovor s podnikatelem Igorem Rattajem • e15

„Letní sezona byla hodně teplá, na začátku léta hosté hodně jezdili tradičně do Chorvatska, ale pak se začali vracet i k nám do hor. Obecně hodnotím tuto sezonu pozitivně,“ řekl v rozhovoru pro FLOW podnikatel Igor Rattaj, který je hlavním akcionářem skupiny Tatry Mountain Resorts. Do jejího portfolia patří resorty a hotely nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Polsku nebo v Rakousku. Skupina TMR je lídrem v provozování horských středisek, vodních parků a dalších rekreačních nemovitostí.

Společnost ČEZ minulý týden potvrdila, že plánuje vybrat dodavatele prvního modulárního reaktoru ještě letos. Ať už je tato ambice reálná či nikoliv, jedno je jisté – rozhodnutí se blíží a uchazeči začínají bojovat o pozornost. Uplynulé úterý třeba americký Westinghouse představil studii, jak prospěšná může být výstavba modulárních reaktorů pro českou ekonomiku. A k tomu přidal i řadu argumentů, proč by ČEZ měl vybrat právě jeho reaktor. Westinghouse svým marketingem ale konkurenční technologie zatím spíše jen dohání. Další dva zvažované reaktory jsou totiž nasazení zatím blíže.

Prvně jej Apple ukázal světu na začátku června v rámci své úvodní Keynote k WWDC24. Následně mezi vývojáře a širokou veřejnost pouštěl beta verze systému, aby nyní, týden po Keynote, představil operační systém iOS 18 v ostré verzi na telefonech iPhone 16. Novinek je hodně. Zde je pět nejzajímavějších větších novinek iOS 18, které stojí za to vyzkoušet.

Byznysmen Michal Strnad stvrzuje své zařazení mezi českou podnikatelskou elitu. Jeho holding Czechoslovak Group (CSG), který se zaměřuje převážně na zbrojní průmysl, v letošním prvním pololetí meziročně ztrojnásobil hrubý provozní zisk (EBITDA) na přibližně 425 milionů eur, tedy zhruba 10,7 miliardy korun. Tržby se skupině zvýšily o 135 procent v přepočtu na přibližně 40 miliard korun, vyplývá ze zveřejněné pololetní zprávy.

Padající prodeje elektromobilů torpédují emisní cíle automobilek, za jejichž překročení hrozí mnohamiliardové pokuty. Paradoxně se mohou nejvíce dotknout firem, které se kvůli sázce na elektrickou budoucnost v současnosti nachází v největších problémech – jako třeba německý Volkswagen.