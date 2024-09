Česko by mohly dočasně hlídat slovenské stíhačky. „Děravé“ rodinné domy jako jediné zlevňují

Situace se obrací. Když před deseti lety začala Bratislava jednat s Prahou o spolupráci při ochraně vzdušného prostoru, důvodem bylo to, že tehdejší stíhačky slovenského letectva – obstarožní a poruchové sovětské stroje MiG-29 – bylo stále náročnější a dražší držet v provozu. Navíc tím Bratislavu dlouhodobě držela v šachu Moskva – servisovat mohl letouny především ruský průmysl nebo jeho subdodavatelé.

Po vlastním domku se zahrádkou touží mnoho rodin, zvlášť na jižní Moravě nebo ve středních Čechách, kde má tato forma bydlení dlouhou tradici. Jeho pořízení je ale finančně stále náročnější. Ceny starších domů sice stagnují, někde dokonce klesají, do budoucna ale budou muset majitelé výrazně investovat do energeticky úsporných opatření. A právě energie začnou hrát čím dál větší roli nejen při pořízení staršího rodinného domu, ale i při výstavbě nového.

Měla být poslední značkou z Volkswagenu, která do konce letošního roku přejde z dealerského způsobu prodeje nových aut v Německu na agenturní, kdy prodejci nabízejí vozy jménem výrobce, který například napevno určuje marži a konečnou cenu. Místo toho Škoda Auto tuto zásadní změnu na klíčovém trhu jako první koncernová značka odkládá. Důvodem jsou očekávané vysoké náklady na provedení změny a nerovnováha mezi výrobní kapacitou továren a slabší poptávkou po nových vozech.

Říká se mu druhé kolo krajských voleb. S kartami, které dostaly od voličů, si strany sednou ke stolu a začnou licitovat. O tom, kdo nakonec sestaví regionální vládu v čele se svým hejtmanem, přitom nerozhoduje jen volební zisk. Ten může, ale také nemusí být vstupenkou do partie, v níž se střetávají osobní vztahy, schopnost kompromisu a politické zájmy. Často se stává, jak se v předminulém i minulém klání o regiony přesvědčilo hnutí ANO, že volební vítěz z tohoto druhého kola úplně vypadne. Redakce e15 vybrala tři největší kraje, kde se volí, a popsala místní politickou situaci.