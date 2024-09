S ANO nikdy, říkají středočeští politici z vládních stran. Na severu Moravy to vidí jinak

Říká se mu druhé kolo krajských voleb. S kartami, které dostaly od voličů, si strany sednou ke stolu a začnou licitovat. O tom, kdo nakonec sestaví regionální vládu v čele se svým hejtmanem, přitom nerozhoduje jen volební zisk. Ten může, ale také nemusí být vstupenkou do partie, v níž se střetávají osobní vztahy, schopnost kompromisu a politické zájmy. Často se stává, jak se v předminulém i minulém klání o regiony přesvědčilo hnutí ANO, že volební vítěz z tohoto druhého kola úplně vypadne. Redakce e15 vybrala tři největší kraje, kde se volí, a popsala místní politickou situaci.

Středočeští papaláši a šíbři

Jakkoliv je ve hře řada různých faktorů, někde převažuje jasný politický názor nebo spíše odpor k možným partnerům. Jde právě o stávajícího volebního favorita, kterým je podle průzkumů uskupení Andreje Babiše.

Například ve středních Čechách, které jsou rozlohou a stále rostoucím počtem obyvatel největším českým krajem, je současná koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) jasně rozhodnuta: „Udělám vše pro to, aby se kmotři a papaláši z ANO do hejtmanského křesla znovu nevrátili. Protože nemají program, lžou, manipulují a špiní politické soupeře,“ trefuje se Pecková mimo jiné do svojí předchůdkyně a nedávno zvolené europoslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové, která je šestkou středočeské kandidátky Babišovy formace.

Stávající koalici tvoří STAN s ODS, TOP 09 a Piráti. Podle lídra Spolu Jana Skopečka (ODS) postavili nynější radní region na nohy. Skopeček hodlá zabránit nástupu svazku ANO, SPD, komunistů a dalších podobných subjektů, který považuje za největší hrozbu.

Opozice nezůstává ve výpadech pozadu, poukazuje na korupční kauzu Dozimetr a údajný amatérismus radních. Cílem krajského předsedy ANO Karla Havlíčka je vytlačit z vedení kraje „šíbry“, aby mohli vládnout kompetentní politici. „Samozřejmě se nevyhneme ostrým tématům, ale nesázíme jen na kritiku. Ukazujeme řešení,“ nabízí vlídnou tvář Havlíček.

Programovými prioritami Spolu jsou investice a rozvoj kraje v dopravě, zdravotnictví a školství. Také Havlíček akcentuje zlepšení dopravy. Představuje méně známé tváře z řad komunálních politiků včetně mladých lidí.

Devadesátky na jihu Moravy

Vypjatou kampaň zažívá i druhý nejlidnatější (nepočítáme-li Prahu) region, Jihomoravský kraj. Ani tam současné vládní strany nechtějí o spolupráci s Babišovým uskupením ani slyšet. „ANO má nyní blízko k SPD. Nedovedu si představit, že s nimi budu ve vedení kraje,“ vymezuje se proti úhlavnímu soupeři hejtman a lídr kandidátky Spolu Jan Grolich (KDU-ČSL).

V polovině srpna představila koalice Spolu logo kampaně. Je založeno na křiklavě zelené, koláži hlav politiků a na heslech jako „Akce“ nebo „100procentní garance kvality“. Opírá se zejména o Grolicha, jehož osobnost má možná větší potenciál než samotný trojblok. Bývalý starosta Velatic a původním povoláním advokát byl v minulých krajských volbách nejvíce kroužkovaným politikem v zemi, před ním byl jen Martin Kupka (ODS) a Vít Rakušan (STAN).

ANO, které krajské volby na jižní Moravě v roce 2020 vyhrálo, objíždí především města, kde dlouhodobě dosahuje slabších výsledků. Na billboardech dominuje Alena Schillerová. „Vinice jsou symbolem tvrdé práce. A to přesně čeká nás po krajských volbách, pokud je vyhrajeme,“ slíbila bývalá ministryně financí minulý týden při zahájení kampaně v Havraníkách na Znojemsku.

Schillerová na jižní Moravě, odkud pochází, kryje záda jedničce kandidátky, exstarostce Znojma Ivaně Solařové. Hnutí tam po rozkolu v městské radě v srpnu skončilo v opozici. Solařová to označila za převrat. Kvůli údajnému uplácení některých zastupitelů padala trestní oznámení a případ vyšetřuje policie. „Pak byla přesně podle devadesátkových not odvolána,“ komentuje Schillerová konec Solařové.

Masakr exhejtmana Vondráka

Návrat bývalého hejtmana Iva Vondráka možná zažije Moravskoslezský kraj. Vondrák stojí v čele koalice Starostové a Osobnosti pro kraj (STAN a O.k.) a po volbách chce spolupracovat s demokratickými stranami, jako jsou koalice Spolu, Piráti nebo SOCDEM. Nevylučuje ale ani svazek s ANO, za něž byl v minulosti zvolen.

„Určitě nechceme spolupracovat se stranami, které inklinují k extremismu,“ říká. Zisk deseti procent hlasů by považoval za minimum. Věří ale, že může dosáhnout na dvojnásobek.

STAN a O.k. pojmenovaly svou kampaň Masakr! „Masakr je něco, co ohromuje, něco, co znamená dynamickou změnu. A tento kraj takovouto změnu potřebuje,“ burcuje Vondrák.

Kraj nyní vede hejtman Josef Bělica (ANO). Pokud by funkci obhájil, zaměří se například na stavbu domovů pro seniory, hodlá podpořit lepší dostupnost zubařské péče nebo prohloubit spolupráci středních škol a podniků.

Lídr kandidátky Spolu MSK Radek Kaňa za zásadní považuje příchod velkého investora s technologicky čistým provozem a vysoce kvalifikovanými pracovními pozicemi, který bude úzce spolupracovat s univerzitami v kraji.

SOCDEM, pro niž byla kdysi severní Morava volební baštou, vyzdvihuje hlavně nutnost udržení dostupnost a kvalitu veřejných služeb ve zdravotnictví. „Chceme, aby kraj podpořil zvýšení kapacity ostravské lékařské fakulty a tím i většího počtu absolventů,“ dává příklad lídr socialistů Svatopluk Němeček. Prosadit chce i systém krajských stipendií pro zajištění zubařů a dětských i praktických lékařů.