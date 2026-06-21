Český výrobce kuchyní krachuje a dcera PPF se uchází o miliardy. Blíží se ideální okamžik na koupi bytu?
- Po téměř čtvrtstoletí krachuje tradiční český výrobce kuchyní a nábytku. Firma z Prahy míří do insolvence.
- Východní Německo nikdy nedohnalo západního bratra. Dnes mu dýchají na záda i sebevědomí Poláci.
- Kolik dokáže urvat retail? Prominentní dcera PPF se uchází o miliardy, nabídne obří balík bondů.
- Blíží se ideální okamžik pro nákup bytu? Po letech nadvlády majitelů se kupcům otevře zázračné okno.
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Po téměř čtvrtstoletí krachuje tradiční český výrobce kuchyní a nábytku. Firma z Prahy míří do insolvence
- Rodinná firma s tradicí od roku 2002 se dostala do finančních problémů.
- Výrobce kuchyní a nábytku na míru podal insolvenční návrh sám na sebe.
- Společnost zákazníkům slibuje transparentní postup a minimalizaci dopadů.
Východní Německo nikdy nedohnalo západního bratra. Dnes mu dýchají na záda i sebevědomí Poláci
- Experti varují před tím, že se rozdíly mezi východem a západem Německa mohou spíše prohloubit.
- Polské příhraniční regiony dohánějí evropský průměr, zatímco německé se propadají.
- Poláci už o ekonomickou migraci do Německa tolik nestojí, soused pro ně přestal být vzorem.
Kolik dokáže urvat retail? Prominentní dcera PPF se uchází o miliardy, nabídne obří balík bondů
Strojírenská perla ze skupiny PPF chystá obří dluhopisový program na podporu svého dalšího rozvoje.
- Podle prospektu se tato investiční příležitost s velkou pravděpodobností otevře i běžným drobným investorům.
- Firma hodlá využít zkušenosti z loňské emise televize Nova a vsadit na distribuční síť své sesterské Air Bank.
Blíží se ideální okamžik pro nákup bytu? Po letech nadvlády majitelů se kupcům otevře zázračné okno
- Poměry na realitním trhu se po letech diktátu prodejců otáčejí, což zájemcům o bydlení přinese po dlouhé době silnější vyjednávací pozici.
- Finanční trh signalizuje možné budoucí zlevnění hypoték, které se v sazebnících může projevit v příštích měsících.
- Rostoucí nabídka nemovitostí spolu s blížícími se vlnami refixací donutí část majitelů jít s cenou dolů, dohromady se otevře okno pro výhodnější nákup.
VIDEO: Jsem rozjížděč, ne manažer, říká ke krizi Knihovny Václava Havla její ředitel Sedláček v pořadu FLOW.
FLOW: Jsem rozjížděč, ne manažer, říká ke krizi Knihovny Václava Havla její ředitel Sedláček