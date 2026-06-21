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Český výrobce kuchyní krachuje a dcera PPF se uchází o miliardy. Blíží se ideální okamžik na koupi bytu?

Vlaky Škoda Group pro Bulharsko.

Vlaky Škoda Group pro Bulharsko. Zdroj: Škoda Group

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  • Po téměř čtvrtstoletí krachuje tradiční český výrobce kuchyní a nábytku. Firma z Prahy míří do insolvence.
  • Východní Německo nikdy nedohnalo západního bratra. Dnes mu dýchají na záda i sebevědomí Poláci.
  • Kolik dokáže urvat retail? Prominentní dcera PPF se uchází o miliardy, nabídne obří balík bondů.
  • Blíží se ideální okamžik pro nákup bytu? Po letech nadvlády majitelů se kupcům otevře zázračné okno.

Podívejte se na nejzajímavější články z minulého týdne.

Po téměř čtvrtstoletí krachuje tradiční český výrobce kuchyní a nábytku. Firma z Prahy míří do insolvence

  • Rodinná firma s tradicí od roku 2002 se dostala do finančních problémů. 
  • Výrobce kuchyní a nábytku na míru podal insolvenční návrh sám na sebe. 
  • Společnost zákazníkům slibuje transparentní postup a minimalizaci dopadů. 

Východní Německo nikdy nedohnalo západního bratra. Dnes mu dýchají na záda i sebevědomí Poláci

  • Experti varují před tím, že se rozdíly mezi východem a západem Německa mohou spíše prohloubit. 
  • Polské příhraniční regiony dohánějí evropský průměr, zatímco německé se propadají. 
  • Poláci už o ekonomickou migraci do Německa tolik nestojí, soused pro ně přestal být vzorem.

Kolik dokáže urvat retail? Prominentní dcera PPF se uchází o miliardy, nabídne obří balík bondů

  • Strojírenská perla ze skupiny PPF chystá obří dluhopisový program na podporu svého dalšího rozvoje. 

  • Podle prospektu se tato investiční příležitost s velkou pravděpodobností otevře i běžným drobným investorům. 
  • Firma hodlá využít zkušenosti z loňské emise televize Nova a vsadit na distribuční síť své sesterské Air Bank. 

Blíží se ideální okamžik pro nákup bytu? Po letech nadvlády majitelů se kupcům otevře zázračné okno

  • Poměry na realitním trhu se po letech diktátu prodejců otáčejí, což zájemcům o bydlení přinese po dlouhé době silnější vyjednávací pozici. 
  • Finanční trh signalizuje možné budoucí zlevnění hypoték, které se v sazebnících může projevit v příštích měsících. 
  • Rostoucí nabídka nemovitostí spolu s blížícími se vlnami refixací donutí část majitelů jít s cenou dolů, dohromady se otevře okno pro výhodnější nákup. 

VIDEOJsem rozjížděč, ne manažer, říká ke krizi Knihovny Václava Havla její ředitel Sedláček v pořadu FLOW.

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FLOW: Jsem rozjížděč, ne manažer, říká ke krizi Knihovny Václava Havla její ředitel Sedláček
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