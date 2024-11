Čupr se spojil s Amazonem, Německo se ochudilo prodejem bitcoinů, banky dusí zbrojaře

Historickou Staroměstskou tržnici, jejíž unikátní klenuté stropy už desítky let zakrývají necitlivé podhledy a vestavby z dob komunismu, čeká nový osud. Pražský magistrát by měl opuštěný objekt dočasně pronajmout pořadatelům známého Signal Festivalu, kteří zde chtějí vytvořit galerii digitálního umění. Vedení hlavního města by mezitím chtělo najít trvalého nájemce, který by byl ochoten magistrátu pomoci s rekonstrukcí celého objektu. Po letech nezdařených pokusů o záchranu tržnice se náklady na renovaci vyšplhaly až na zhruba 700 milionů korun.

Ani prohry včetně nedávných neúspěšných expanzí Tomáše Čupra nezbrzdily. Jeho cílem zůstává vybudovat z Rohlíku skutečně obří globální e-commerce supermarket. Proto se nyní spojuje s velkým jménem světového on-line byznysu, americkým Amazonem. Čuprovy vize a ambiciozní plány, jak je představil na konferenci SHIFTS, zahrnují automatizaci i umělou inteligenci, s jejichž pomocí chce maximálně zvýšit efektivitu a snížit náklady.

FLOW: Sanace po huti Liberty bude stát miliardy korun, už dnes tam tečou miliony, tvrdí odborník Smutný z PwC • e15

Aktuální cena bitcoinu vyvolává hořké vzpomínky u všech, kteří se jej lehkovážně zbavili během několika vln letních výprodejů. Netýká se to jen kryptospekulantů, litovat by mohly i německé úřady. Inspiraci pro nakládání se zabavenými bitcoiny přitom mohly najít i v Česku.

Předvánoční fotografie cenovek másla z tuzemských supermarketů zaplavují internet snad pravidelně od roku 2017, kdy trh poprvé zažil výraznější „máslovou krizi“. Alespoň tak o ní mluví Svaz obchodu a cestovního ruchu, který zastupuje většinu tuzemských supermarketů. Ceny tohoto mléčného produktu jsou letos diskutovaným tématem i v Poslanecké sněmovně – na kontrolní nákup se naposledy vydala poslankyně z hnutí ANO Margita Balaštíková, která v obchodě objevila máslo dokonce za rekordních 80 korun. O to, kolik za něj dnes zákazníci zaplatí a kdo na něm víc vydělává, se tak znovu přou obchodníci s výrobci, reprezentovanými Potravinářskou komorou.

Zvyšování výrobních kapacit na podporu Ukrajiny, a také ozbrojených složek Evropské unie a NATO, včetně české armády, nadále vázne. Firmy českého obranného průmyslu si stěžují na překážky a někdy i nepřekonatelné bariéry v přístupu některých bank, které jim znemožňují získat peníze na projekty určené bojujícím Ukrajincům či spojencům. Mnohdy nedosáhnou dokonce ani na běžné bankovní služby.