Do opuštěné Staroměstské tržnice míří pořadatelé Signal Festivalu. Na opravu shání Praha peníze

Historickou Staroměstskou tržnici, jejíž unikátní klenuté stropy už desítky let zakrývají necitlivé podhledy a vestavby z dob komunismu, čeká nový osud. Pražský magistrát by měl opuštěný objekt dočasně pronajmout pořadatelům známého Signal Festivalu, kteří zde chtějí vytvořit galerii digitálního umění. Vedení hlavního města by mezitím chtělo najít trvalého nájemce, který by byl ochoten magistrátu pomoci s rekonstrukcí celého objektu. Po letech nezdařených pokusů o záchranu tržnice se náklady na renovaci vyšplhaly až na zhruba 700 milionů korun.

Naposledy se Staroměstskou tržnici, která se nachází mezi ulicemi 28. října a Rytířská, snažil zachránit někdejší radní pro majetek Jan Chabr v koalici bývalého primátora Zdeňka Hřiba. Objekt, ve kterém sídlil například supermarket, nechal začátkem roku 2020 vyklidit a připravit na vysoutěženou rekonstrukci za téměř půl miliardy korun. Měla tu vzniknout tržnice světového formátu. Vedení města ale zakázku nakonec – i kvůli kritice Pirátů – neschválilo a tržnice je od té doby prázdná.

Nyní dostal objekt z konce 19. století do ruky Chabrův nástupce, pirátský radní pro majetek Adam Zábranský. Ten se rozhodl jít cestou soutěžního dialogu, což je způsob zadávání veřejné zakázky v situaci, kdy zadavatel vlastně neví, co konkrétně chce. „Tento způsob mi přijde lepší vzhledem k tomu, že ten prostor je potenciálně multifunkční a mohou se tam dít různé věci. A my teď nemáme všechny informace pro to, abychom mohli s jistotou říct, co by tam bylo nejlepší dělat,“ vysvětlil Zábranský.

Do dialogu se tak podle něj budou moci přihlásit různé subjekty s různými nápady, otevřena by měla být soutěž i zahraničním zájemcům. „Rádi bychom našli partnera, který se bude ochoten významnou měrou podílet na té investici,“ řekl Zábranský k 700milionovým nákladům na rekonstrukci tržnice. Soutěžní dialog by mohl být spuštěn v řádu měsíců.

Do té doby by chtělo město prázdný prostor, kde musí magistrát platit za energie či ostrahu, dočasně na zhruba tři a půl roku pronajmout. Zájem projevili jako jediní pořadatelé Signal Festivalu, podzimní akce, během které jsou po Praze nasvíceny různé umělecké objekty a pořádají se i videomappingy na významné pražské památky. „Naším cílem je vytvořit zde Signal Space – veřejný prostor pro prezentaci digitálního umění a kreativity, který by vyžadoval značné technologické zázemí a vybavení,“ popsal jeden z tvůrců festivalu Martin Škoda.

Pořadatelé akce dlouhodobě hledali pro projekt vhodný prostor, zvažovali například pražské Výstaviště nebo vozovnu Orionka. Když město vypsalo záměr na dočasné využití Staroměstské tržnice, rozhodli se přihlásit s nabídkou. „Projekt Signal Space by zahrnoval část otevřenou zdarma veřejnosti, kde bychom prezentovali tvorbu nejmladší generace českých umělců, a dále galerijní prostor s díly renomovaných domácích i zahraničních umělců, které návštěvníci mohou znát například ze Signal Festivalu,“ uvedl Škoda.

O nájemní smlouvě musí ještě rozhodnout pražská rada, v rámci magistrátu se ještě diskutuje o výši nájemného. Pořadatelé festivalu nabídli sto tisíc korun měsíčně, kromě toho uhradí několik desítek milionů korun na základní úpravu prostor a vybavení, například technické zázemí či toalety, a od města převezmou náklady na energie a ostrahu tržnice. Podle Zábranského se i přes nízké nabídnuté nájemné městu vyplatí tržnici, která by zůstala jinak prázdná, pronajmout. „Oni do toho musejí vložit nějakou investici, která se jim musí ve velmi krátké době – tedy tři a půl roku – vrátit,“ uvedl radní. Dočasný nájemce je také výrazně omezen stavebním povolením, které už tržnice na rekonstrukci před lety dostala. Firma nesmí narušit prostor takovým způsobem, že by město o povolení přišlo. Více než o peníze jde podle Zábranského městu o to, aby došlo k oživení tržnice, než se v rámci soutěžního dialogu najde trvalý provozovatel.

„Naším cílem je vytvořit v centru Prahy dočasný kulturní prostor, který citlivým způsobem nabídne široké veřejnosti přístup k modernímu umění a stane se místem pro kulturní a umělecké setkávání do doby, než budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci tržnice,“ uzavřel Škoda. „Zároveň bychom rádi znovu zprůchodnili pasáž mezi ulicemi 28. října a Rytířskou, tak aby ji Pražané znovu mohli využívat.“