Dolní Lutyně odmítá gigafactory. Síkelovi utíká silný unijní post. Nejisté vyhlídky Continentalu

Česko stále čeká na svou gigafactory. Stát sice zatím jméno možného výrobce autobaterií a investora tají, spekuluje se ale o jihokorejském Samsungu. A pořád platí, že by měla stát v Dolní Lutyni u Bohumína. Obci by podle agentury CzechInvest „baterkárna“ přinesla investici až 200 miliard korun s více než šesti tisíci pracovními místy. Navzdory dávným slibům státu, že bude výstavbu podobné fabriky směřovat do brownfieldů, ale nakonec padlo na Dolní Lutyni a po krachu jednání s Volkswagenem v Líních u Plzně si současný možný investor vymínil travnaté zemědělské plochy poblíž území s chráněnými druhy ptáků. A místní se bouří, v kraji dlouhodobě zatěžovaném těžbou a průmyslem nechtějí přijít o poslední zbytky přírody.

VIDEO: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček pro FLOW

Bude to spíš velká dávka štěstí než diplomatické úsilí, co pomůže českému kandidátovi na eurokomisaře, ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (za STAN), k silnému ekonomickému rezortu v Evropské komisi. „S eurokomisařem je situace nejasná, zkomplikovalo ji vyhlášení vítěze výběrového řízení na nové jaderné bloky. S podporou Francie už počítat nemůžeme,“ poodkryl pro e15 zákulisí vyjednávání dobře informovaný zdroj blízký vládě.

Gigant z Hannoveru chystá největší strukturální změnu ve své 152leté historii. Německý Continental oznámil, že chystá odštěpení své automotive divize do samostatné společnosti, která má vstoupit na burzu v příštím roce. Výdělečný byznys s pneumatikami a plastovými díly si naopak ponechá. Velká nejistota se tak vznáší nad některými českými závody, jejichž osud může záviset na tom, zda a případně s jakým úspěchem se podaří případné IPO, primární veřejná nabídka akcií. Zda ke změnám dojde, rozhodne představenstvo v letošním čtvrtém čtvrtletí a následně valná hromada.

Pokud chcete investovat, poslouchejte Warrena Buffetta a snažte se rozumět tomu, kam posíláte peníze. Pokud ničemu nerozumíte, investujte jako Warren Buffett. A jestli máte přebytečných 12 milionů, jděte s Warrenem Buffettem na oběd. Ale nesnažte se být jako Warren Buffett, buďte sami sebou. I tak by se dal shrnout investiční příběh švýcarsko-izraelsko-německého investora Guye Spiera, který vystoupí 10. října v pražském hotelu Clarion jako jeden z hlavních řečníků druhého ročníku Shifts.