Indické problémy Škody. Exploze záporných cen elektřiny v Česku. Bitva o státní rozpočet

Na evropském energetickém trhu rychle přibývá příležitostí, kdy lze elektřinu nakoupit a ještě za to dostat zaplaceno. Počet hodin se zápornou cenou elektřiny je na českém trhu už dnes výrazně vyšší než za celý loňský rekordní rok. Nový trend je špatnou zprávou pro investory do nových elektráren, pozitivně by měl naopak ovlivnit faktury odběratelů.

Skrývá obrovský potenciál, který se musí co nevidět naplnit. Tak hovoří o indickém trhu s osobními automobily manažeři automobilek už dekády. Ekonomika nejlidnatější země světa jde nahoru, masy obyvatel si nově budou moci dovolit nákup prvního vozu do rodiny. Nejen evropské automobilky by si zde rády „zobly“ a zopakovaly úspěšnou expanzi po vzoru Číny, kde však aktuálně přebírají otěže domácí výrobci. A indický trh je skutečně na vzestupu. Letošní výkon Škody v Indii je však na opačné trajektorii.

Než jde žena ven, tak se většinou hezky obleče a upraví. Alespoň taková je představa bývalého ministra financí a expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska o tom, co ženy obvykle dělají před odchodem z domu. Tuto část výroku pravděpodobně není nutné rozporovat a není ani potřeba jej nutně vztahovat na ženy. Před odchodem do práce, na nákup nebo na sraz s přáteli se hezky obleče a upraví kdekdo.

Dvacet let po vstupu do Evropské unie a Severoatlantatické aliance jsou pobaltské země stále lépe infrastrukturně propojeny s Ruskem a Běloruskem než se svými „novými“ západními spojenci. Situace se stala neúnosnou po ruské invazi na Ukrajinu. Je zřejmé, že nedostatečné železniční spojení a tamní široký rozchod kolejí by komplikovaly obranu těchto třech zranitelných zemí. Slabinu má vyřešit pobaltský „projekt století“ Rail Baltica, který propojí polskou Varšavu s estonským Tallinem. Provázejí ho však zdržení a obava o finanční zdroje.

Nejen nově postavené kanceláře, bytové domy, ale i třeba obchodní centra budou muset od roku 2030 splňovat bezemisní standard. Aby jej dosáhly, budou nezbytně vybavené novými technologiemi, které zajistí například využití dešťové vody nebo obnovitelných zdrojů energie. Unijní státy k tomu vyzývá na jaře schválená směrnice o energetické náročnosti budov, na které nyní začalo pracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle tuzemských developerů však regulace může prodražit nové byty.

Návrat z prosluněné vládní dovolené musel většině ministrů připadat velmi chladný a deštivý. Zjistili, že v příštím roce mají hospodařit s výrazně méně penězi, než požadují. Někteří by si oproti letošku měli dokonce pohoršit. Plyne to z prvních informací o nadále utajovaném návrhu státního rozpočtu na příští rok šéfa státní pokladny Zbyňka Stanjury (ODS).