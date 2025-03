Kupci vyluxovali pražské paneláky. Linet přesouvá výrobu do USA. Ruská firma platí v Česku miliardy

Peče se víc Rohlíků. Nejen německá, rakouská nebo maďarská verze jedničky mezi českými on-line prodejci potravin. Ale i technologický obr, který by mohl vydělávat opravdu velké peníze na prodeji softwaru. A tenhle příběh nejde koupit ani za miliardu eur, vzkazuje všem zájemcům zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. Do deseti let má jeho technologické řešení pohánět světový retail.

Dříve vysmívaný panelový byt je na realitním trhu momentálně nedostatkovým a extrémně žádaným zbožím. Zvláště to platí pro Prahu, kde bylo v únoru v nabídce jen něco málo přes sedm stovek těchto bytů, což znamená nejužší výběr přinejmenším za posledních jedenáct let a dost možná i nejhubenější nabídku v historii realitního trhu v metropoli. Výsledkem extrémní poptávky kupců je podstatně rychlejší růst cen panelových bytů oproti klasické cihle. Zatímco starší byty klasického střihu podražily v Praze oproti loňsku zhruba o dvanáct procent, panel dokázal toto zhodnocení ještě takřka o polovinu překonat.

VIDEO: Na každý byt v Praze je 108 zájemců. Žít v nájmu už není ostudou, říká šéf Bezrealitky Meyer v pořadu FLOW

Americká internetová společnost Google odvedla v Česku za loňský rok daň z příjmu ve výši 22 milionů korun, což odpovídá částce, kterou pravidelně platí. Přestože Google oficiálně vykázal tržby 755 milionů korun, skutečné příjmy se podle odhadů pohybují v řádu několika miliard, které však procházejí přes jeho irskou centrálu. Tento postup je běžný mezi nadnárodními technologickými firmami. Naopak v kontrastu k tomu stojí méně známá ruská softwarová společnost, která za stejný rok přispěla do českého rozpočtu na dani z příjmu téměř miliardou korun.

Evropský byznys bije na poplach. Vývozcům do zámoří hrozí vysoká, 25procentní cla, která avizoval prezident Spojených států Donald Trump. Pokud na ně skutečně dojde, ztráty v řádu vyšších jednotek milionů eur postihnou i českého výrobce nemocničních lůžek Linet, uvádí jeho šéf Tomáš Kolář v rozhovoru pro e15. „Zákazník buď dostane dražší zboží, nebo menší nabídku. Americké podniky budou zdražovat, přesto jim poklesnou zisky, hodnota firem se sníží, akcie poletí dolů. Zato inflace půjde vzhůru,“ domnívá se Kolář. Firmu, kterou vede, už proto připravuje i na scénář, že se ta část výrobní linky, kde vzniká nejvyšší přidaná hodnota, přesune z Česka do zámoří.

Stamilionové dluhy stovkám věřitelů mnohdy z řad drobných investorů a proti tomu majetek jen něco přes osm set tisíc korun. Takové je aktuální byznysové skóre tuzemského dluhopisáře Anodius CZ, jehož dluhopisoví věřitelé už přes rok marně čekají na své peníze a svým nářkem plní internetová fóra věnovaná smolným investicím. Mezitím Anodius, řízený slovenskými byznysmeny Romanem Kučákem a Miroslavem Kupkou a vlastněný netransparentní kyperskou matkou, padl do konkurzu a investoři si pokládají otázku, zda je na pokrytí jejich pohledávek z čeho brát. Do peněžní pasti Anodia se přitom zamotali i známí hráči českého byznysu.