Mička splácí dluhy po stokorunách. Bydlení by mohlo zlevnit díky plánu Kalouska

Padlý podnikatel Michal Mička je v poločase splátek svých dluhů. Po první polovině pětiletého procesu oddlužení, kterým někdejší samozvaný módní guru prochází, stihl zatím zástupům svých věřitelů vrátit něco přes osm milionů korun. Tedy necelé procento celkové dlužné částky. V minulosti věřitelé doufávali, že jim Mička, který svého času vlastnil značky Pietro Filipi nebo Kara Trutnov, alespoň přilepší mimořádnými splátkami z prodeje majetku. Nyní již Mičkovi z éry velkého byznysu mnoho nezbývá a částky z takových prodejů se počítají na stokoruny. Naposledy se tak v březnu rozdělovalo devatenáct tisíc korun.

Stát příliš daní stavby, a naopak málo pozemky, což dopadá na dostupnost bydlení v Česku. Takový je názor ekonomů z think-tanku Daniela Prokopa PAQ Research, kteří představili svůj vlastní návrh úpravy daní z nemovitosti. Nejde přitom o novinku – vyšší zdanění pozemků na základě jejich polohy se kolem roku 2011 pokoušel neúspěšně prosadit tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Současný návrh navíc přichází těsně poté, co se sněmovně nepodařilo dokončit třetí čtení zákona o podpoře bydlení, který má pomáhat lidem v bytové nouzi.

Věková hranice, po níž lidé odcházejí z ekonomicky aktivního života, v celé Evropské unii setrvale roste už řadu let. Přestože je zvyšování důchodového věku nejkritizovanější částí vládní důchodové reformy, nemají zatím Češi příliš důvodů ke stížnostem. Výraznější změny přijdou až v budoucnu. Srovnání věkových limitů se zabývá Český statistický úřad (ČSÚ), který vychází z údajů Eurostatu.

VIDEO: Večírek po studené válce skončil. Evropa se už nemůže spoléhat na Spojené státy, řekl Pojar pořadu FLOW

FLOW: Večírek po studené válce skončil. Evropa se už nemůže spoléhat na Spojené státy, říká Pojar • e15

Sokolovská uhelná odstavila poslední velkorypadlo a tím symbolicky zahájila konec těžby uhlí v regionu. Přestože má ještě miliony tun zásob, poptávka klesá a návrat k plnému provozu je podle vedení firmy prakticky nemožný. „Máme teď asi 11 milionů tun odkrytých dobyvatelných zásob, to by nám mělo stačit do roku 2030,“ říká předseda dozorčí rady společnosti Pavel Tomek. Pro srovnání, jde o stejný objem, který skupina vytěžila v samostatném roce 1996.

Česká národní banka v loňském roce stáhla relativně vysoký podíl svých investic z Německa. Zatímco ještě koncem roku 2023 měla v tamních akciích a dluhopisech bezmála bilion korun, koncem prosince už to bylo o čtvrtinu méně. Stovky miliard centrální banka přestěhovala z Berlína do ostatních evropských metropolí, počínaje Paříží a Madridem, a na mimoevropské adresy v čele s Tokiem. Suverénní jedničku v balíku investovaných aktiv o velikosti přesahující 3,6 bilionu korun ale tvoří Amerika, kde má tuzemská centrální banka uloženou rovnou třetinu investic.