Zlé časy pro těžce zkoušený automobilový průmysl v Německu hned tak neskončí. Tradiční odvětví, na kterém závisí spousta českých dodavatelů, totiž v příštích měsících zalije další vlna bankrotů, která má být podstatně silnější než ty dosavadní, už tak povážlivě mohutné. Do ohrožení se po menších firmách dostávají už i velká jména.

Výměnou za 150miliardový nákup nezíská Česko „pouze“ 24 letounů F-35, ale také zakázky pro domácí průmyslové firmy. Přestože se k jejich vyjednání zavázali američtí výrobci Lockheed Martin, z jehož linek sjíždí hotové „efpětatřicítky“, a Pratt & Whitney, producent leteckých motorů, s naplněním závazku nespěchají. Od stvrzení historicky nejdražšího nákupu pro českou armádu z loňského ledna uplynul rok, ze čtrnácti slíbených projektů zatím američtí giganti stvrdili podpisem s českými podniky jen pět. „Musíme vyvinout mnohem větší tlak hlavně na Pratt & Whitney,“ říká pro e15 Radka Konderlová, vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce na ministerstvu obrany.

Jeden z největších řetězců rychlého občerstvení na světě Five Guys připravuje příchod na český trh už od roku 2023. Termín otevření první pobočky, která má vzniknout v obchodním domě Máj v Praze na Národní třídě, se však již několikrát odkládal. Nyní to však vypadá, že by se tuzemští zákazníci mohli nového fast foodu dočkat již zanedlouho.

Relativně levná hypotéka na prahu psychologické hranice čtyř procent, a to potenciálně až na celou pořizovací cenu nemovitosti. S takovou touhou se běžně každé ráno probouzí nemalá část české populace. Reálně se dá na současném tuzemském hypotečním trhu tomuto stavu přiblížit, sleva ale není zadarmo. Půjčit si za sazbu blížící se čtyřce dokážou při současných cenách nemovitostí jen zámožní Češi a získat půjčku na sto procent ceny bytu či domu zase obvykle znamená přihrát bance do zástavy ještě něco navíc.

