Nastupující americký prezident Donald Trump dává stále více najevo, že je ve svém zájmu o Grónsko ochoten zajít i za hranu mezinárodního práva. V úterý nevyloučil, že by k jeho zisku mohl využít vojenský či ekonomický nátlak a ostrov si tak násilně přivlastnit. Pozornost vzbudila i nynější návštěva jeho syna Donalda v tomto dánském autonomním území. Z Evropské unie už zaznívají hlasy, že sedmadvacítka nepřipustí, aby jiné země ohrožovaly suverenitu členských států. Trump však označuje vlastnictví arktického ostrova za absolutní nutnost pro bezpečnost USA. Jde mu nejspíš o strategickou polohu Grónska i o jeho přírodní zdroje.

Do vydání pokračování českého videoherního hitu Kingdom Come: Deliverance zbývá sotva měsíc, řada recenzentů ale mohla strávit ve virtuálním prostředí středověkého Českého ráje dlouhé hodiny. Druhý díl Kingdom Come s rozpočtem v řádu stovek milionů korun patří mezi nejočekávanější digitální díla, která kdy v Česku vznikala.

Po čtyřech letech se chýlí ke konci rekonstrukce budovy někdejšího pražského hotelu InterContinental, který bude od března provozovat v novém hávu mezinárodní hotelový řetězec Fairmont pod názvem Fairmont Golden Prague. Na přelomu ledna a února by hotel měl být nově zkolaudován a prvním hostům se otevře na začátku jara. Rekonstrukce stála investiční skupinu R2G, za níž stojí Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zhruba čtyři miliardy korun. Za dalších téměř šest miliard ho v roce 2018 koupili. Jedná se tak o historicky nejdražší investici do hotelu v Praze.

VIDEO: Kde v daňovém přiznání chybujeme? Komu se vyplatí paušální daň a co letošek znamená pro živnostníky? Podívejte na pořad FLOW

Pražské brašnářství, které loni v srpnu oznámilo na sociálních sítích hrozící krach, dál čelí existenčním problémům. Od prvního ledna uzavřelo pro veřejnost kamennou pobočku ve Vršovicích a musí řešit exekuce v řádech statisíců korun. Finanční úřad navíc firmu označil za nespolehlivého plátce DPH.