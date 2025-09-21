Smartwings čeká boj s ukrajinským gigantem. ČEZ získal miliardy od tajemného investora. Novo Nordisk slaví
Ukrajinský dravec s tisíci hotely a flotilou letadel jde proti Smartwings. Naráží na tuhý odpor
Český klient je v regionu relativně bohatý a stále častěji cestuje. Na peníze z rostoucího tuzemského trhu, kterému dominují zavedené cestovní kanceláře, si proto chtějí sáhnout i nová silná jména ze zahraničí. Po vzoru úspěšné expanze německého gigantu TUI se mezi nejsilnější pětku českého trhu chce prosadit i jedna z největších ukrajinských cestovek se sesterskou aerolinkou v zádech. Zatím však naráží na tuhý odpor konkurence.
Neznámý investor půjčil ČEZ miliardy. Za úrok, na který nedosáhne ani český stát
Energetický gigant ČEZ má o miliardy korun navíc. Půjčil si je od velkého investora napřímo v rámci soukromé investiční nabídky. Peníze přitom dokázal získat levněji než český stát. Pomohlo, že šlo o půjčku v eurech, ale také to, že jako jeden z mála dluhopisových emitentů v Česku se ČEZ může pochlubit svým ratingem.
V Novo Nordisku slaví: Pilulka na obezitu prokázala ve studiích srovnatelný účinek s injekcí Wegovy
Výsledky klinické studie ve třetí fázi ukázaly, že nová pilulka na obezitu společnosti Novo Nordisk přináší „významné“ snížení hmotnosti a má snášenlivost srovnatelnou s injekcí Wegovy. Farmaceutické firmy nyní vedou intenzivní závod o to, kdo uvede na trh první perorální léčbu obezity.
Chci porazit České dráhy a stát se největším dopravcem, připravuji manažerské akcie, říká šéf RegioJetu Jančura
Společnost RegioJet spustila ve čtvrtek první vnitrostátní vlakovou linku v Polsku, na české železnici pak nedávno vysoutěžila provoz na dalších pěti rychlíkových tratích. Majitel firmy Radim Jančura zároveň v posledních měsících provedl řadu personálních změn. Jejich cílem je nejpozději v roce 2032 dokázat dosud nemyslitelné – sesadit České dráhy z pozice největšího tuzemského železničního dopravce, jak přibližuje šéf žluté flotily v rozhovoru pro e15.cz.
Otevřete východní hranici, naléhá Čína na Polsko. Bojí se zmrazení páteřní železnice pro export
Polsko po dronovém incidentu a v souvislosti s rusko-běloruským vojenským cvičením Západ minulý týden uzavřelo hranici s Běloruskem. Manévry sice v úterý skončily, Varšava však dala najevo, že to není dostatečný důvod k opětovnému uvolnění hraničního režimu. Situace na polsko-běloruském pomezí však silně znepokojuje Čínu. Obává se, že uzavírka na delší dobu zmrazí páteřní železniční linku pro dovoz asijského zboží do Evropy. Peking tlačí na Polsko, aby obnovilo dosavadní režim.