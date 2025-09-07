Žebříček miliardářů a firem i úspěšný výběr stovky milionů korun na činžák
- Žebříček 10 nejhodnotnějších českých a slovenských firem. Jak jejich majetek spočítala AI?
- Sto milionů za dva dny. Fanoušci se podcasterovi Vojtovi Žižkovi složili na pražský činžák
- Kdo patří do první dvacítky nejbohatších tuzemských podnikatelů podle e15?
- Miliardářských nováčků je 21, jeden z nich skočil rovnou na 10. místo žebříčku e15
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Žebříček 10 nejhodnotnějších českých a slovenských firem. Jak jejich majetek spočítala AI?
Královnou českého byznysu je investiční skupina PPF, následovaná EP Group Daniela Křetínského a KKCG Karla Komárka. Nový žebříček deseti nejcennějších společností s českými a slovenskými vlastníky, který vyšel v aktuálním čísle e15 magazínu vedle tradičního žebříčku stovky nejbohatších Čechů a Slováků, spočítala umělá inteligence, konkrétně model ChatGPT a jeho nadstavba Deep Research.
Sto milionů za dva dny. Fanoušci se podcasterovi Vojtovi Žižkovi složili na pražský činžák
Jak od drobných investorů sehnat sto milionů korun během dvou dnů? Solidní realitní projekt a poutavý výnos stačit nemusí, nutností je připojit významný bonus. Třeba brand populárního podcastera. Vojtovi Žižkovi se to povedlo.
Kdo patří do první dvacítky nejbohatších tuzemských podnikatelů podle e15?
Záříjové vydání e15 magazínu přináší opět žebříček českých a slovenských miliardářek a miliardářů. Letos redakce zvolila přísnější, preciznější metodiku, na které spolupracovala s poradenskou společností KPMG. Výsledkem jsou mnohem věrohodnější odhady jmění než dřív. Zde je první dvacítka úspěšných.
VIDEO: Delší zkušební doba chrání víc zaměstnavatele, flexi novela zákoníku práce je spíš evolucí, ne revolucí, říká právnička Valíčková ve FLOW
Miliardářských nováčků je 21, jeden z nich skočil rovnou na 10. místo žebříčku e15
Řada miliardářů oproti loňsku žebříček opustila, kdo je nahradil? Drtivá většina nováčků předvádí růst, díky kterému rozhodně nejsou jen krátkodobými náhradníky. Hodnota majektu některých z nich sahá do desítek miliard korun. V žebříčku e15 letos přibylo rekordních jedenadvacet nových jmen, pojďme si je představit. Před jmény najdete jejich pozici v celkovém pořadí.