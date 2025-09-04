Žebříček 10 nejhodnotnějších českých a slovenských firem. Jak jejich majetek spočítala AI?
Královnou českého byznysu je investiční skupina PPF, následovaná EP Group Daniela Křetínského a KKCG Karla Komárka. Nový žebříček deseti nejcennějších společností s českými a slovenskými vlastníky, který vyšel v novém e15 magazínu vedle tradičního žebříčku stovky nejbohatších Čechů a Slováků, spočítala umělá inteligence, konkrétně model ChatGPT a její nadstavba Deep Research. Její propočty pak porovnala redakce e15 s vlastním odhadem, který vznikl ve spolupráci s poradenskou společností KPMG a byl založen na tržních násobcích zisku EBITDA. Od výsledku byl pak odečten čistý dluh. AI si v porovnání s lidskými odborníky nevedla vůbec špatně. V případě redakčního odhadu vyplynulo, že výsledná desítka firem má dohromady hodnotu přes dva biliony korun.
10. Tipsport
Tipsport |
- hodnota podle AI: 45 mld.
- hodnota podle e15: 103 mld.
- obor: sázkařský byznys
Konkurenční výhoda a strategie. Společnost je největší sázkovou kanceláří v Česku, založena byla v roce 1991 v Berouně. Rozrostla se do rozsáhlé sítě poboček (v ČR jich je kolem 700), od roku 2009 je dominantní internetové sázení – tvoří až 95 procent všech sázek. Díky širokému portfoliu kurzových sázek, on-line kasinu a značné technologické infrastruktuře si udržuje vedoucí pozici na trhu.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. V roce 2024 dosáhla společnost čistého zisku 3,36 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o zhruba 17 procent na základě vyšších daní a přísnější regulace. Tržby však rostly o 12 procent na 15,15 miliardy korun. Součástí skupiny je také loterie Maxa, která v témže roce vykázala výrazný růst: zisk zvýšila o 179 procent, tržby jí stouply o 55 procent.
Investice a inovace. Společnost se opírá o technologický rozvoj – významným milníkem bylo uvedení on-line sázení v roce 2009 a o několik let později spuštění on-line kasina Vegas. Ve spolupráci s herními poskytovateli rozšiřuje nabídku herního obsahu. Podporuje i sportovněhistorické projekty – například sérii Tipsport pro legendy připomínající životní příběhy významných československých sportovců.
Externí a geopolitické vlivy. Do výsledků se negativně promítá především růst daní a zpřísňování evropské legislativy v oblasti hazardu. Právě to podle mluvčího Václava Sochora vedlo k poklesu zisku o 17 procent.
Expanze na zahraniční trhy. Tipsport působí především na tuzemském trhu a zaměstnává přibližně tři tisíce lidí. Detailnější data o cílových zahraničních trzích však web neposkytuje.
Tipsport se rozhodl nabídnutého prostoru nevyužít, v jeho případě jsme proto firemní medailonek doplnili sami informacemi z veřejně dostupných zdrojů.
9. STV Invest
STV Invest |
- hodnota podle AI: 50 mld.
- hodnota podle e15: 74 mld.
- obor: zbrojní průmysl
Konkurenční výhoda a strategie. Společnost staví svoji konkurenční výhodu na kombinaci neformální, nekorporátní struktury a úzkého, sehraného týmu zkušených lidí ve vedení i vývoji. Díky tomu dokáže pružně reagovat na potřeby zákazníků bez zbytečné byrokracie. Je jediným výrobcem velkorážové munice v ČR a disponuje rozsáhlými kapacitami muničních skladů. Společnost těží z rostoucí spolupráce se silnými zahraničními partnery a z prohlubujícího se partnerství s tradičním českým výrobcem hnacích náplní, státní společností Explosia.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Na hospodářské výsledky měla v uplynulém roce zásadní vliv zhoršená bezpečnostní situace ve světě, hlavně válka na Ukrajině. Ta vedla k navýšení obranných rozpočtů a urychlení projektů, na nichž se společnost podílí. Firma výrazně navýšila výrobu díky instalaci nových technologií a lepšímu zásobování klíčovými komponenty. Stále více se orientuje na evropské dodavatele a podporuje zavedení výroby v ČR, čímž posiluje soběstačnost a odolnost dodavatelských řetězců.
Investice a inovace. Společnost plánuje rozsáhlé investice do rozvoje výroby munice s cílem zajistit strategickou soběstačnost ČR a podpořit spojence. Rozšíření výroby se týká jak munice, tak i například protitankových min, systémů protidronové a aktivní ochrany nebo vlastní raketové výzbroje.
Externí a geopolitické vlivy. Pozitivně působí aktivní politika ministerstva obrany, negativně složitá legislativa a byrokracie a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Geopolitická situace ovlivňuje dostupnost komponent, zejména při dovozu z Asie a jihovýchodní Evropy, a nová americká cla se mohou dotknout exportu střeliva do USA.
8. Penta
Marek Dospiva, Penta |
- hodnota podle AI: 65 mld.
- hodnota podle e15: 111 mld.
- obory: lékárenství, zdravotnictví, sázkařský byznys, investice, developing
Konkurenční výhoda a strategie. Společnost staví svou konkurenční výhodu na kombinaci silného multi‑channel obchodního modelu, schopnosti inovovat a kvalitního týmu. Rychle zavádí nové technologie a procesy, v posledních letech s rostoucím důrazem na robotiku a AI. Skupina disponuje robustním managementem ve všech klíčových firmách a pečlivě buduje firemní kulturu.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Tahounem je evropská dvojka v lékárenství, síť Dr. Max. Významný podíl na výkonu mají také sázková kancelář Fortuna, realitní projekty, nemocnice a banky. Diverzifikace portfolia zajišťuje odolnost vůči cyklickým výkyvům a vytváří prostor pro dlouhodobý růst.
Investice a inovace. Koncem loňského roku byl spuštěn Penta Fund s cílem posílit kapitál pro využití investičních příležitostí napříč odvětvími. V lékárenském a sázkovém byznysu skupina očekává další růst včetně expanze mimo Evropu a také pokračující konsolidaci. Silný potenciál vidí v transformaci zdravotních a sociálních služeb a v realitních trzích v Londýně, Berlíně či Varšavě.
Externí a geopolitické vlivy. Největší negativní vliv má regulace, která v řadě zemí komplikuje podnikání. Naopak vysoká poptávka po bydlení a kvalitních komerčních nemovitostech podporuje růst realitní divize, zatímco demografický vývoj posiluje poptávku po sociálních službách. Geopolitická rizika působí převážně nepřímo – prostřednictvím cen energií a úrokových sazeb. Cla, zejména americká, se skupiny dotýkají pouze okrajově.
Expanze na zahraniční trhy. Skupina plánuje pokračování expanze Dr. Maxe do Itálie a dalších zemí, vstup Penta Real Estate na londýnský trh a nové příležitosti ve zdravotnictví i sázkovém byznysu.
U ocenění Penty byla použita hodnota jejího fondu.
7. Agrofert
Andrej Babiš, Agrofert |
- hodnota podle AI: 74 mld.
- hodnota podle e15: 105 mld.
- obory: chemie, potravinářství, zemědělství
Konkurenční výhoda a strategie. Společnost staví svou konkurenční výhodu na integrované produkční vertikále, která umožňuje dodávat na trh cenově dostupné kvalitní potraviny z lokálních surovin s přesně známým původem. Další silnou stránkou je tým schopný kombinovat moderní inovace s osvědčenými postupy tradičních odvětví, čímž vzniká stabilní a konkurenceschopný model.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Na výsledky v uplynulém roce měly největší vliv ceny energií, globální trhy a geopolitická situace, významný podíl představoval i jednorázový výnos z divestice. Společnost podniká především ve výrobě hnojiv, zemědělství a potravinářství, tedy v odvětvích s dlouhodobým růstovým potenciálem a zásadním významem pro společnost.
Investice a inovace. Investiční priority se zaměřují na úsporu energií a jejich získávání z udržitelných zdrojů a na zvyšování efektivity produkce. Moderní technologie a inovace pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost, a to i v prostředí náročné regulace.
Externí a geopolitické vlivy. Negativní dopad mají zejména opatření plynoucí z Green Dealu a unijní byrokracie, které podle firmy nereflektují technické možnosti ani reálné potřeby evropského průmyslu a zemědělství. Největší zátěž představují vysoké ceny energií a regulatorní opatření, která znevýhodňují evropské producenty vůči konkurenci mimo EU.
Expanze na zahraniční trhy. Po významných investicích z uplynulých let se společnost nyní soustředí na zvyšování efektivity a využívání synergií. Většina byznysu je realizována v zahraničí, přičemž společnost patří k největším českým investorům v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích.
6. CPI Property Group
Radovan Vítek, CPIPG |
- hodnota podle AI: 150 mld.
- hodnota podle e15: 158 mld.
- obory: real estate – komerční nemovitosti, kanceláře, retail parky
Konkurenční výhoda a strategie. Skupina je jedním z předních evropských vlastníků nemovitostí generujících výnosy, a to s aktivy v hodnotě 20,6 miliardy eur podle údajů k 31. prosinci 2024. Portfolio čítá přibližně 600 nemovitostí a je důkladně diverzifikované podle segmentů – kanceláře, retail, rezidenční prostory, hotely a doplňková aktiva. Skupina si zakládá na vysoké obsazenosti, která klesla jen marginálně: kanceláře na 88 procent, rezidenční segment na 89 procent. Strategická geografická diverzifikace včetně Česka, Polska, Německa, Itálie a dalších regionů CEE posiluje její odolnost vůči cyklickým výkyvům.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Za rok 2024 skupina vykázala stabilní čistý nájemní výnos 795 milionů eur, přestože hrubé nájemné mírně pokleslo (z 934 na 926 milionů eur). Skupina dosáhla čisté ztráty 197 milionů eur, což je výrazné zlepšení oproti předcházejícímu roku se ztrátou 877 milionů eur.
Investice a inovace. Skupina usiluje o optimalizaci financování a významně snížila čistý dluh, konkrétně o 1,2 miliardy eur. Dalším krokem bylo vydání dluhopisů a restrukturalizace financování. CPIPG zároveň postupně zvyšuje podíl zeleně certifikovaných aktiv, což posiluje její ESG profil. Klíčovou pro firmu zůstává strategická udržitelnost.
Externí a geopolitické vlivy. Silná obsazenost portfolia a relativně dobré ratingy (například S&P, Moody’s) ji chrání vůči negativním dopadům makroekonomických tlaků a regulace. Přesto ratingová agentura S&P zaznamenala mírný pokles obsazenosti kancelářských a rezidenčních aktiv a rating snižovala. Fungování CPIPG může být ovlivněno trhem s úrokovými sazbami, regulací komerčních nemovitostí a ekonomickou dynamikou regionu CEE.
Expanze na zahraniční trhy. Portfolio je silně zakotveno v regionu střední a východní Evropy – Česko, Polsko, Itálie, Maďarsko a další. Informace o nových trzích či plánovaných akvizicích nejsou k dispozici.
CPI prošlo v rámci redakčního odhadu majetku specifickým přístupem. Firma byla kvůli nízkému free floatu (tedy té části akcií firmy, která je volně obchodovatelná na burze a mohou ji nakupovat a prodávat běžní investoři) oceněna podle čisté hodnoty aktiv (NAV). CPI se navíc rozhodla nabídnutého prostoru nevyužít, v jejím případě jsme proto firemní medailonek doplnili sami informacemi z veřejně dostupných zdrojů.
5. J&T Finance Group
Patrik Tkáč, J&T |
- hodnota podle AI: 150 mld.
- hodnota podle e15: 227 mld.
- obory: bankovnictví, investice, private equity
Konkurenční výhoda a strategie. J&T Finance Group staví svou největší konkurenční výhodu na schopnosti rychle reagovat na změny prostředí a proměnit je v příležitosti. Udržela si vedoucí pozici v emisích dluhopisů i v době útlumu trhu. Posílila v oblasti fondů kvalifikovaných investorů – i díky akvizici AMISTA. Spustila také největší private equity fond ve střední Evropě J&T Arch, do kterého zakladatelé J&T vložili vlastní majetek. Cílem je navýšit majetek pod správou z 350 na 500 miliard korun.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Loňský rok J&T Finance Group uzavřela se ziskem 338 milionů eur, zejména díky růstu objemu spravovaného majetku a stabilním výnosům z poplatků a provizí. Výrazně posílila rovněž oblast poskytování kapitálu, kdy úvěrové portfolio dosáhlo 7,9 miliardy eur. Tahounem růstu zůstává kombinace správy majetku a poskytování kapitálu.
Investice a inovace. Skupina investuje do technologií, digitalizace a rozvoje firem prostřednictvím fondů J&T Ventures, Sandberg Capital a Orbit. Odlišuje se od většiny bank možností kapitálového vstupu do perspektivních projektů, jako je Rohlík, Seyfor či EPH. Největší výzvou je schopnost rychle převádět nové nápady do konkrétních produktů a odolávat externím šokům.
Externí a geopolitické vlivy. J&T se připravuje na scénář delšího období vyšších sazeb a inflace, které může ovlivnit i trh emisních povolenek. Geopolitická rizika vnímá spíše krátkodobě v asset managementu, klienti se více zaměřují na delší horizont. Sleduje také investiční příležitosti spojené s poválečnou obnovou Ukrajiny.
Česko a zahraniční trhy. V Německu J&T spustila digitální pobočku pro sběr vkladů a rychle dosáhla cílového objemu, v Polsku otevřela reprezentační kancelář. Český trh zůstává klíčový, na Slovensku po prodeji 365. bank ustoupila do pozadí.
4. Czechoslovak Group
Michal Strnad, CSG |
- hodnota podle AI: 224 mld.
- hodnota podle e15: 239 mld.
- obory: obranný a strojírenský průmysl, doprava
Konkurenční výhoda a strategie. CSG funguje na modelu řízení a corporate governance, kdy CEO a stoprocentní vlastník Michal Strnad osobně rozhoduje o strategii, klíčových investicích a náborech. Skupina se v posledních letech stala nejrychleji rostoucím hráčem obranného průmyslu v Evropě. Vybudovala si pozici západního lídra v malorážové munici akvizicemi společností Fiocchi Munizioni a Kinetic Group a zvládla rychlé navýšení výroby velkorážové munice po začátku války na Ukrajině. Novým strategickým směrem je výroba vojenských bezpilotních letounů.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Loňský rok ovlivnila silná poptávka po velkorážové munici a pozemní technice, stejně jako akvizice Kinetic Group. Obranný sektor tvořil 83,6 procenta příjmů, přičemž divize CSG Defence dosáhla tržeb 3,3 miliardy eur. Trhy NATO generovaly 49,6 procenta prodejů, mimo NATO (zejména Ukrajina) 50,4 procenta. Po započtení celoročního výsledku Kinetic Group tvořila malorážová munice pětinu tržeb. Skupina se orientuje výhradně na obranný průmysl – velkorážovou a malorážovou munici, pozemní techniku včetně dělostřeleckých systémů, nově i středorážovou munici.
Investice a akvizice. Skupina plánuje integrovat do techniky pokročilé senzory a informační systémy s AI. V Česku pokračuje s investicemi do výroby pozemní techniky, robotizace a středorážové munice. Rozšiřuje výrobu v ZVI Vsetín a zvažuje další české lokality. Akviziční cíle má i ve státech NATO, srovnatelné s nákupem Kinetic Group.
Expanze. Růst CSG očekává na trzích NATO, na Ukrajině, v Indonésii i dalších zemích. Vertikální integrace a nasazení AI a robotizace mají zvýšit přidanou hodnotu produktů.
3. KKCG
Karel Komárek, KKCG |
- hodnota podle AI: 260 mld.
- hodnota podle e15: 259 mld.
- obory: loterie, energetika, IT a data, investice
Konkurenční výhoda a strategie. KKCG podniká ve čtyřech hlavních segmentech: loteriích a hrách, technologických start-upech, energetice a nemovitostech. Její investiční filozofie stojí na dlouhodobém horizontu, diverzifikaci aktiv a kombinaci organického růstu s cílenými akvizicemi. Klíčovou roli hraje schopnost přetvářet tradiční odvětví inovacemi. Výhodou je i kombinace globálního dosahu a lokální expertizy – KKCG působí ve více než třiceti zemích a udržuje si pevné ukotvení v Česku.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Tahounem skupiny je loterijní společnost Allwyn, která patří mezi největší provozovatele loterií na světě a drží mimo jiné licenci na provoz britské National Lottery. Energetický pilíř tvoří zejména MND a související infrastruktura, v technologiích skupina investuje přes venture fondy do start-upů s globálním potenciálem. Nemovitostní divize se zaměřuje na development rezidenčních i komerčních projektů. KKCG vidí největší růst potenciálu zejména u loterií a digitálních her. Významnou roli budou hrát i technologie a start-upy v oblasti AI či digitálních platforem.
Investice a akvizice. Skupina se soustředí na expanzi Allwynu na nové trhy, rozvoj energetických projektů a posilování realitního portfolia. Aktivně vyhledává technologické akvizice a investice s potenciálem globálního růstu.
Geopolitika a externí faktory. Největší vliv na hospodaření mají regulace v loterijním a energetickém sektoru a technologické trendy, zejména digitalizace a AI. KKCG se stále více orientuje na západní trhy, kde rozvíjí loterijní a technologické projekty. V Česku zůstává silná především v energetice a real estate.
KKCG se rozhodla nabídnutého prostoru nevyužít, v jejím případě jsme proto firemní medailonek doplnili sami informacemi z veřejně dostupných zdrojů.
2. EP Group
Daniel Křetínský, EPH Group |
- hodnota podle AI: 320 mld.
- hodnota podle e15: 349 mld.
- obor: energetika, média, retail, infrastruktura
Konkurenční výhoda a strategie. EP Group byla od počátku budována na dlouhodobé stabilitě a diverzifikaci. Když je jeden segment v cyklickém útlumu, jiný roste. Energetická aktiva – výroba elektřiny a provozování kritické infrastruktury – zajišťují stabilní cash flow, které akcionáři využívají k investicím do dalších strategických oborů.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. Loni se ceny energií po krizi vrátily k normálnějším hodnotám, přesto skupina díky akvizicím a investicím do nových zdrojů udržela mimořádně vysokou úroveň klíčových ukazatelů. Největší potenciál vidí EP Group v logistice, kde přebírá kontrolu nad skupinou IDS ovládající britskou poštu, a v retailu, kde získala majoritu v řetězci Metro. Tyto segmenty doplňují energetiku, která zůstává páteří podnikání.
Investice a akvizice. Vedle logistiky a retailu zůstává skupina věrná energetice. Aktuálně se soustředí na integraci letošních akvizic, zároveň nevylučuje další investice i mimo hlavní segmenty, byť ty spíše zůstanou doménou sesterského holdingu EP Equity Investment.
Geopolitika a externí faktory. V energetice hraje zásadní roli regulace a systém podpor, které často deformují trh. Ostatní segmenty čeká technologická revoluce spojená s rozvojem umělé inteligence. EP Group pracuje s riziky prostřednictvím geografické i segmentové diverzifikace. Předvídatelná rizika má pod kontrolou, na nepředvídatelná je připravena. Skupina působí především v EU a Velké Británii, cla tedy na ni nemají významný dopad.
Expanze. Většina aktiv je mimo Česko, hlavně v západní a střední Evropě. V tuzemsku je málo vhodných investičních příležitostí, akvizice v zahraničí budou i nadále dominantní.
1. PPF
Renáta Kellnerová, PPF Group |
- hodnota podle AI: 400 mld.
- hodnota podle e15: 393 mld.
- obor: finance, telekomunikace, média, nemovistosti, e-commerce
Konkurenční výhoda a strategie. PPF podniká v pěti hlavních odvětvích – telekomunikace, média, finanční sektor, real estate a e-commerce – s primárním zaměřením na Evropu a Severní Ameriku. Opírá se o čtyři strategické pilíře: provozní excelenci, oborovou expertizu, diverzifikaci aktiv a úspory z rozsahu. V investicích se nevyhýbá partnerstvím, pokud umožní získat významný vliv na řízení společností. Příkladem je investice do skandinávské streamingové platformy Viaplay, ve které vlastní stejný podíl jako francouzská skupina Canal+. V real estate vstoupila do developmentu v USA a hotelnictví v Česku.
Synergie. V roce 2024 skupina propojila bankovní a telekomunikační služby v programu Unity mezi O2 Czech Republic a Air Bank, čímž obě firmy rozšířily klientské báze. Letos na jaře spustila Oneplay – společnou platformu CME (Voyo) a O2 TV. V Srbsku podobně přistupuje k operátoru Yettel a Yettel Bank, která čerpá know-how z Air Bank.
Hospodářské výsledky a růstové pilíře. PPF dosáhla loni rekordního čistého zisku ve výši 3,2 miliardy eur. Významným faktorem byl vznik partnerství v telekomunikacích s Emirates Telecommunications Group Company (e&), zahrnující prodej 50 procent plus jedné akcie v telekomunikačních společnostech mimo Česko. Současně se zvýšila výkonnost všech hlavních divizí a firem v portfoliu PPF.
Inovace. PPF zavádí AI zejména v telekomunikacích a médiích. Škoda Transportation Group pracuje na autonomní mobilitě, inteligentních dopravních systémech a smart cities ve spolupráci se Intens a O2 Czech Republic.
Externí a geopolitické vlivy. Geopolitika je důležitým faktorem při výběrů trhů, na kterých PPF působí. V minulosti geopolitika sehrála svou roli v rozhodnutí opustit asijské trhy spotřebitelského financování, zcela odejít z Ruska a uzavřít dohodu o prodeji banky Home Credit v Kazachstánu. Těžiště aktivit PPF se přesunulo do západního světa.