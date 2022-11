Zrušením SIPO ušetříte. ČEZ vyzval k samoodečtu. Hypoteční sazby klesnou | E15.cz

Co vám (ne)uteklo

Rychlé zdražování energií, potravin a dalšího zboží a služeb nutí české domácnosti omezovat běžnou spotřebu. Lidé šetří na jídle, dopravě, kultuře i sportu. Často ale zapomínají na celkovou revizi svých na první pohled možná zanedbatelných výdajů.

Energetická společnost ČEZ vyzvala své zákazníky, aby si do konce listopadu udělali samoodečet elektřiny a plynu. Podle společnosti to pomůže k vhodnějšímu nastavení nových záloh plateb pro příští rok. Uvedl to mluvčí firmy Roman Gazdík. V nových zálohách se už promítne zdražení elektřiny od příštího roku, většina klientů ČEZ bude platit zastropované ceny. Zdražovat budou i ostatní dodavatelé. Zda budou vyzývat své zákazníky k obdobnému postupu jako ČEZ zatím není jisté.

S koncem roku se blíží hlavní sezona pro internetové obchody. Zneužít toho chtějí také podvodníci, kteří ze zákazníků českých e-shopů lákají platební údaje. V posledních dnech se objevila také falešná stránka největšího českého online obchodu Alza. Podle odborníků se také výrazně zvyšuje částka, kterou internetoví zločinci z lidí pomocí tzv. phishingu vytáhnou.

Hypoteční trh je připraven začít dělat ústupky úvěruchtivým zájemcům. Bankám totiž během listopadu vydatně zlevnily zdroje, ze kterých financují hypoteční půjčky. Téměř pětinová úspora bank v posledních dvou týdnech otevřela prostor pro slevy a potenciálně i pro významnější plošný pokles sazeb. Banky jsou na ceníkové škrty připraveny, podmínkou je, aby listopadový trend setrval. Levnější bankovní zdroje by zároveň mohly posloužit jako impulz pro zhroucený tuzemský hypoteční trh.

Česká hra Beat Saber, jež je s miliony prodanými kopiemi pravděpodobně nejúspěšnějším titulem pro virtuální realitu (VR) na světě, je předmětem soudního sporu mezi společností Meta Platforms a americkou Federální obchodní komisí (FTC). Ta se snaží zabránit majiteli Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu, aby koupil Within Unlimited, další firmu z oblasti VR. Argumentuje rizikem potlačování konkurence na trhu, ve které podle FTC hraje roli i česká hra.