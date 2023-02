Co je to SIPO a jak platba funguje? Poplatky, inkaso a zrušení | e15.cz

Zkratka SIPO označuje způsob úhrady pravidelných plateb, který již desítky let nabízí Česká pošta. Jak funguje SIPO, v čem spočívají hlavní výhody této služby a jaké se s ní pojí poplatky?

Co je to SIPO?

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, zkráceně SIPO, je služba České pošty provozovaná již od šedesátých let minulého století. SIPO fyzickým osobám umožňuje sloučit více pravidelných plateb do jediné úhrady. Platby lze uskutečnit ve prospěch právnických a dalších osob, jež s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. Typicky se tímto způsobem hradí:

SIPO a Česká pošta

Česká pošta se službou SIPO přišla v roce 1964. Hlavní motivací bylo snížení administrativy, protože pošta v té době bývala zahlcena poštovními poukázkami. SIPO bylo původně zcela zdarma a stát se snažil o jeho maximální rozšíření.

Systém usnadňoval i urychloval převody plateb z pohledu příjemců a zároveň byl pohodlný pro běžné občany. Poplatek za platbu Česká pošta kvůli rostoucím nákladům zavedla až v roce 2003. SIPO v loňském roce využívaly zhruba tři miliony občanů, převážně ze starších generací.

Zřízení SIPO: Jak založit a nastavit SIPO?

Založit SIPO si můžete zdarma na libovolné pobočce České pošty. Pracovníci pobočky vám se zřízením služby pomohou na počkání. Potřebujete pouze platný doklad totožnosti, například občanský průkaz. Během zřízení SIPO získáte spojovací číslo, které poslouží jako váš jedinečný identifikátor –⁠ podobně jako číslo účtu v bance.

Spojovací číslo musíte předat dodavatelům služeb, u nichž plánujete platit prostřednictvím SIPO. Výjimku tvoří rozhlasové a televizní poplatky. K jejich platbě přes SIPO se můžete přihlásit rovnou na poště při zřizování služby. Vybraní dodavatelé následně poště každý měsíc předají potřebné informace k vašim platbám. Česká pošta je pro vás sdruží do jedné platby a zašle vám platební doklad. Konečnou částku zaplatíte:

přímo na poště

u doručovatele

jednorázovým příkazem k úhradě

inkasem z bankovního účtu

Za nejkomfortnější variantu platby se dá označit inkaso, které vám ušetří starosti s placením – úhrada proběhne každý měsíc automaticky z vašeho bankovního účtu.

Zřízení SIPO online

Přestože k řadě služeb se v dnešní době lze přihlásit online z pohodlí domova, SIPO do této kategorie nepatří. Jedinou možnost zřízení máte na pobočkách České pošty. Nicméně vše je možné vyřídit na jakékoliv pobočce, a to i na poštách Partner (pobočky provozované třetími osobami, typicky obcemi či živnostníky).

Jak funguje SIPO?

Česká pošta v rámci SIPO funguje jako prostředník mezi vybranými dodavateli služeb a fyzickými osobami. Dodavatelé poště každý měsíc zasílají hromadný požadavek na úhrady od občanů, kteří si u nich zažádali o placení přes SIPO.

Pošta se následně postará o výběr těchto peněz – zašle občanům jeden platební doklad zahrnující požadavky všech dodavatelů. Součástí dokladu je přehledný rozpis, v němž dotyční vidí, kolik a jakým subjektům platí. Po uhrazení ze strany občanů Česká pošta tyto peníze převede jednotlivým dodavatelům.

Poplatky za SIPO platby, inkaso

Zatímco založení a nastavení SIPO je pro občany zdarma, za konkrétní užívání služby je již nutné platit poplatky. Ty se liší v závislosti na zvoleném typu platby, způsobu zasílání platebního dokladu a doplňkových službách. Poplatek se od října loňského roku vztahuje i na všechny bezhotovostní platby formou inkasa. Zaslání platebního dokladu e-mailem bylo v kombinaci s inkasem do té doby zdarma. Nově si Česká pošta za tuto službu účtuje pět korun.

Jaký poplatek na vás čeká u různých způsobů platby, zjistíte z následující tabulky. Kompletní ceník služeb najdete na webu České pošty.

Způsob platby SIPO Poplatek Inkasem z bankovního účtu, doklad e-mailem 5 Kč Inkasem z bankovního účtu, doklad poštou 18 Kč Jednorázovým příkazem k úhradě 18 Kč Na pobočce České pošty se zákaznickou kartou 22 Kč Na pobočce České pošty bez zákaznické karty 28 Kč U doručovatele České pošty 32 Kč Zdroj: Ceník České pošty, 15. 2. 2023

Změna SIPO a hlášení změn

Plánovaná změna ve službě SIPO, tedy například vyřazení některé z předepsaných plateb, pro vás bude znamenat návštěvu pošty. Hlášení změn je opět možné na libovolné pobočce, potřebujete pouze platný průkaz totožnosti a jakýkoliv doklad SIPO, na němž je uvedeno vaše spojovací číslo. Samotná změna SIPO je zdarma, poplatky v souladu s ceníkem se pojí jen s případným vystavením platebního dokladu na vybrané platby.

Na pobočce České pošty změníte také adresu, na kterou je platební doklad SIPO doručován. Přenastavení svolení k inkasu SIPO do jiné banky musíte vyřídit u příslušných bankovních subjektů. V původní bance požádáte o zrušení služby, v té nové naopak o její zřízení. U většiny bank by se vám to mělo podařit i prostřednictvím internetového bankovnictví.

Jak zrušit SIPO?

Jestli chcete službu SIPO kompletně zrušit, čeká vás více práce. Nejdřív totiž musíte převést veškeré platby ze systému SIPO. To v praxi znamená kontaktování všech dodavatelů. U velkých společností podobné změny zpravidla učiníte v online aplikacích, jinde se nevyhnete návštěvě pobočky či hovoru se zákaznickou linkou. Teprve ve chvíli, kdy ve vašem systému SIPO nejsou žádné položky, může Česká pošta účet zrušit.

O zrušení můžete požádat:

osobně na pobočce,

zasláním žádosti přes datovou schránku,

zasláním žádosti na e-mailovou adresu sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz (musí obsahovat elektronický podpis, nutný kvalifikovaný certifikát).

V žádostech nezapomeňte uvést své spojovací číslo. Česká pošta bohužel nenabízí vzor formuláře nebo jednoduché rozhraní pro elektronické zrušení SIPO. Vzhledem k množství poboček tak nejsnazší variantu zrušení SIPO často představuje osobní návštěva pošty.

Spojovací číslo SIPO: Kde ho najdu?

Již u několika činností jsme zmínili, že budete potřebovat své spojovací číslo. Tento jedinečný identifikátor získáte při zřízení služby a najdete ho na libovolném dokladu SIPO. Spojovací číslo platí po celou dobu vašeho setrvání v systému SIPO. Zůstává stejné, i když nahlásíte změnu příjmení nebo doručovací adresy. V případě, že spojovací číslo není tři roky využíváno, dojde k jeho automatickému zrušení.

Jak zvýšit limit SIPO?

Pokud hradíte SIPO inkasem z bankovního účtu, bude po vás banka vyžadovat nastavení limitu, tedy v podstatě maximální částky, kterou u platby SIPO očekáváte. Bude-li v rámci úhrady vyžadována vyšší suma, k automatické platbě nedojde.

Tuto částku můžete nestandardně uhradit v hotovosti či jednorázovým příkazem k úhradě. Jestli potřebujete limit trvale zvýšit, učiníte tak přímo u své banky. Většinou se dá limit jednoduše změnit v internetovém bankovnictví.

Jak platit SIPO po splatnosti?

Nepodařilo se vám uhradit SIPO ve stanoveném termínu? Česká pošta bohužel na svých webových stránkách neuvádí, jak platit po splatnosti. To nejlepší, co můžete udělat, je osobně zajít na některou z poboček pošty. Pracovníci vám poradí, jakým způsobem SIPO po splatnosti zaplatit. Postup a případné poplatky se odvíjí od toho, v jaké fázi prodlení se nacházíte a zda vám již na doručovací adresu přišla upomínka k úhradě SIPO.

Výhody SIPO

K hlavním výhodám SIPO dříve patřila úspora poplatků za jednotlivé platby či vedení bankovního účtu. Nyní banky tyto služby standardně nabízejí zdarma, nicméně díky sjednocení plateb do jedné vám SIPO stále může ušetřit starosti a čas spojený s organizací několika úhrad. Prostřednictvím služby SIPO můžete pohodlně platit i proměnlivé či nepravidelné služby (poplatky za telefon, zálohy za energie apod.).

SIPO lze dnes samozřejmě nahradit trvalými příkazy z účtu či inkasem, ale to se týká spíše občanů využívajících internetové bankovnictví. U služby SIPO se obejdete i bez něj, což je jedním z hlavních důvodů, proč se tento systém těší oblibě především mezi staršími generacemi.

Nevýhody SIPO

Největší nevýhodou služby SIPO je její omezení na vybrané společnosti. Abyste mohli s určitým dodavatelem tento způsob úhrady využívat, musí daný subjekt s Českou poštou uzavřít smlouvu o obstarávání SIPO. Může se vám tak stát, že váš dodavatel SIPO neumožňuje. Nicméně v rámci velkých dodavatelů služeb by to problém být neměl.

Úhradu přes SIPO je možné provádět u více než 20 tisíc dodavatelů v ČR. Na webových stránkách SIPO v sekci „Co mohu platit přes SIPO?“ si ověříte dostupnost služby u svého dodavatele. Mezi další nevýhody SIPO patří například komplikovaný proces zrušení služby nebo postupné zdražování poplatků.

Kontakt pro dotazy ohledně SIPO

Pokud vám ohledně služby SIPO není něco jasné, můžete si prostudovat webové stránky SIPO.cz, kde najdete i často kladené dotazy. Případně kontaktujte zákaznickou linku:

na telefonním čísle +420 800 104 410 (pracovní dny: 8.00–18.00)

na e-mailové adrese info@cpost.cz

