ČEZ rozjel prodej větrných parků v Německu a ve Francii. Ve hře je přes 10 miliard
Polostátní energetická skupina ČEZ rozjela prodej části svého větrného portfolia v Německu a ve Francii. Podle informací serveru Mergemarket, které Seznam Zprávám potvrdil zdroj obeznámený s transakcí, jde o balík o výkonu zhruba 400 megawattů – přibližně 200 megawattů už je v provozu a další více než dvě stovky megawattů jsou ve výstavbě. Zároveň se podle stejného zdroje testuje zejména prodej rozestavěných projektů. ČEZ se k transakci odmítl vyjádřit. „Nemáme k tomu žádný komentář,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí firmy Martin Schreier.
Hodnota portfolia by podle Mergemarket mohla při současných tržních podmínkách přesáhnout deset miliard korun. ČEZ si už vybral poradce – proces má řídit Metzler Advisory. Podle zdroje blízkého celé záležitosti firma zvažuje prodej ve chvíli, kdy projekty dotáhla do fáze výstavby. Pokud dostane „dobrou cenu“, může aktiva prodat; v opačném případě bude podle zdroje pokračovat ve výstavbě.
Větrná aktiva v Německu a ve Francii
Základ větrných aktivit ČEZ leží v Německu, kde skupina provozuje přes deset vnitrozemských parků s instalovaným výkonem 156 megawattů. Mezi zmiňované lokality patří Lettweiler Höhe (35 MW) v Porýní-Falci nebo park Gremersdorf u Baltského moře. V Německu je podle aktuálním strategickým tématem takzvaný repowering – výměna starších turbín za nové, výkonnější, které mohou při stejném počtu věží vyrobit i několikanásobně více elektřiny.
Ve Francii naopak ČEZ své kapacity teprve staví. V provozu jsou čtyři parky s výkonem 45,3 megawattů, naposledy skupina spustila La Piballe (7,2 MW) v listopadu 2024. Další projekty s instalovaným výkonem přes 215 megawattů jsou ve výstavbě nebo přípravě a mají postupně mířit do aukcí na dodávky elektřiny v letech 2026 až 2030. Právě tato připravovaná aktiva mohou podle Seznam Zpráv tvořit podstatnou část hodnoty nabízeného balíku.
Atraktivitu francouzských projektů zvyšuje i nastavení podpory – parky mají těžit z patnáctiletých provozních podpor formou prémie k tržní ceně elektřiny, což z nich dělá zajímavý produkt pro institucionální investory hledající stabilní výnos. Podle nejmenovaného investora do obnovitelných zdrojů, kterého citují Seznam Zprávy, jsou německé větrné parky kvůli nízkému výnosu vhodné hlavně pro penzijní fondy a „lze je financovat jen vlastním kapitálem“, zatímco ve Francii je situace z jeho pohledu příznivější.
