Chystáme nové linky, propojíme lázeňská města s evropskými metropolemi, tvrdí Tesárek z FlixBusu
Do Česka se ve velkém vracejí asijští turisté, zejména z Číny a Jižní Koreje. K jejich nejoblíbenějším destinacím patří kromě Prahy především Český Krumlov a Karlovy Vary. Podle obchodního ředitele společnosti FlixBus Zdeňka Tesárka se počty návštěvníků už dostaly na předpandemická čísla a jde o jeden z největších trendů v cestovním ruchu.
Uplynulou letní sezonu FlixBus hodnotí pozitivně. Posílené spoje kopírovaly destinace, o které mají Češi největší zájem.
„Sledujeme nyní větší zájem také o Bulharsko či Albánii. Setrvale roste obliba zemí bývalé Jugoslávie a Češi také stále víc jezdí k polskému Baltskému moři,“ shrnuje ve FLOW Zdeněk Tesárek ze společnosti FlixBus. Nejvytíženější trasou FlixBusu je Berlín–Praha–Vídeň–Budapešť, s rozšířením až do polského Štětína. Jde o oblíbenou letní linku z Prahy.
Z Litomyšle do Berlína
FlixBus chce nyní propojit se světem i menší města. „Dnes se s námi třeba z Litomyšli dostanete do Berlína, ale chceme jít v tomto trendu dál. Některé nové linky do evropských metropolí chystáme od prosince, chceme takto propojit lázeňská města. Už máme spoje do metropolí z Karlových Varů či Teplic a v tom chceme pokračovat,“ uvedl Tesárek ve FLOW s tím, že nechce být zatím konkrétní, jaké další trasy by mohly v nabídce firmy přibýt.
Tesárek v rozhovoru vyloučil, že by FlixBus rozšířil své služby po České republice i o vlakové spoje, o čemž se spekuluje. Minimálně prozatím to podle něj není v plánu. Zároveň odmítl komentovat spekulace ohledně možné akvizice konkurence, společnosti RegioJet.
V rozhovoru jsme probrali například to, jak složitě se shání řidiči autobusů či jaké další linky s autobusy na alternativní pohony společnost chystá.
Podívejte se na celý díl FLOW se Zdeňkem Tesárkem.