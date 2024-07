Musíme přidat hodiny tělocviku ve školách jako v zahraničí, děti tloustnou, tvrdí trenér Barák  

Málo pohybu je jednou z hlavních příčin obřího nárůstu obezity u českých dětí, podle WHO s ní bojuje 27 procent českých dětí a jejich počet se za posledních deset let zdvojnásobil. „Je to alarmující. A zcela zásadní je pohyb ve škole. Dnes totiž rodiče běžně pracují do včera, přijdou pozdě domů z práce a pak odpadnou. Škola musí převzít odpovědnost za pohyb dětí, jinak si celá společnost zadělává na velký problém,“ tvrdí Antonín Barák, hlavní metodik a spoluzakladatel programu Trenéři ve škole.

Úroveň hodin tělocviku je podle Baráka navíc většinou špatná, k tomu jich máme v České republice ve srovnání se zahraničím velmi málo během týdne: běžně jen dvě hodiny týdně, například v sousedním Německu je to dvojnásobek. Barák přitom upozorňuje na to, že pohyb u dětí ovlivňuje nejen fyzické a mentální zdraví, ale podle výzkumů také rozvoj mozku. I proto je zcela zásadní.

„Učitelé často neumějí hodiny tělocviku správně vést a děti to nebaví, což se snaží naše iniciativa změnit,“ tvrdí bývalý aktivní sportovec Barák, který mimo jiné sám čtyřiadvacet let učil tělesnou východu. Právě výzkum, z nějž vzešlo, že děti tělocvik ve školách většinou nebaví a je to často i jejich neoblíbený předmět, Baráka motivoval před šesti lety k založení neziskové iniciativy Trenéři ve škole. Projekt pomáhá s výukou tělocviku nejen v mateřských školách, ale především na prvním stupni základních škol. Na začátku šlo o pilotní projekt v Praze 6, do kterého se postupně zapojily další školy napříč celou republikou. Dnes působí na 250 školách po celém Česku a využívá ho přes třicet tisíc dětí. Generálním partnerem je skupina Accolade, program podporuje i ministerstvo školství.

Jak dostat do běžného života víc pohybu? Do jakého věku dětí je pohyb zásadní? A proč máme v Česku tak málo hodin tělesné výchovy týdně? Jak se mohou školy zapojit do programu Trenéři do škol a jak funguje? Probrali jsme to podrobně v rozhovoru v pořadu FLOW Balance, kde se zabýváme tématy spojenými se zdravím a životním stylem.