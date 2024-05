Stres je kámoš, díky němu lidstvo přežilo, tvrdí vědkyně Lucie Ráčková 

„Stres vymyslela příroda k tomu, abychom přežili. Třeba nás to dříve donutilo shánět si potravu nebo se schovat do bezpečí. Můžeme ho brát pozitivně. Tím, že jsme ve stresu třeba před prezentací v práci nám nechce tělo ublížit, ale chce z nás dostat co nejlepší výkon,“ tvrdí antropoložka Lucie Ráčková, která se zabývá výzkumem stresu v rámci svého doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně. Kvůli výzkumu se vydala třeba mimo jiné na čtyři měsíce na Antarktidu, kde na polárnících testovala nový unikátní přístroj na měření stresu.