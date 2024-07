První kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii je katastrofou pro prezidenta Emmanuela Macrona. Tak to komentují přední francouzská média, například list Le Figaro. „Je to katastrofa, která se dala očekávat, a také je to tak trochu řízená katastrofa,“ reaguje v rozhovoru pro pořad FLOW Petr Zavadil, bývalý zpravodaj České televize ve Francii, vystudovaný romanista a znalec prostředí.