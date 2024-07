V Paříži v těchto dnech vrcholí přípravy na největší sportovní událost roku: letní olympijské hry odstartují už 26. července. Tamní hoteliéři, dopravci nebo majitelé obchodů a restaurací ale příliš mnoho důvodů k oslavě nemají. Jak dokládají počty rezervovaných letů a hotelových pokojů, většina turistů se francouzské metropoli během konání olympiády, jež končí 11. srpna, chce obloukem vyhnout. Tuzemské cestovní kanceláře, které oslovila e15, zájezdy do Paříže v době her ani nenabízejí.

Francouzsko-nizozemská letecká společnost Air France-KLM tento týden varovala, že přes léto očekává pokles tržeb až o 180 milionů eur (přes 4,5 miliardy korun). Jako důvod uvedla, že se „významné množství potenciálních návštěvníků vyhýbá Paříži v termínu olympijských her“. Firma dodala, že počet prodaných letenek z francouzské metropole a do ní na přelomu července a srpna „zaostává za ostatními velkými evropskými městy“.

Avizovaný propad se týká nejen Air France-KLM, ale i jejích dceřiných nízkonákladových aerolinek Transavia. Podle analytiků výzkumné společnosti Bernstein může útlum poptávky umazat z celoročního zisku Air France-KLM před zdaněním okolo třinácti procent. Od druhé poloviny srpna se má počet letů vrátit na normální letní úroveň, což dokazuje, že pokles zájmu opravdu souvisí s olympiádou.

Podobně jako letečtí dopravci jsou na tom i další podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Například šéfka Pařížské turistické kanceláře Corinne Menegauxová už v březnu upozorňovala v rozhovoru pro britský list The Independent, že hotely ve francouzském hlavním městě budou v době olympiády zaplněné jen ze šedesáti až sedmdesáti procent, tedy výrazně méně než ve stejném období loni.

Olympiáda žene v Paříži ceny vzhůru

Zatímco v červenci 2023 měl typický 300pokojový pařížský hotel každou noc v průměru 28 pokojů prázdných, letos v červenci to může být až 120 pokojů. A to navzdory předpokladu, že prestižní turnaj přiláká do metropole kolem patnácti milionů návštěvníků. Ani příval sportovních fanoušků tak očividně nedokáže vykompenzovat hoteliérům úbytek běžných turistů, které konání her od návštěvy města naopak odrazuje. Zdá se ale, že si za to pařížské podniky mohou do značné míry samy.

„Domnívám se, že hlavním důvodem je extrémní zdražení tamního ubytování a služeb. Ceny hotelových pokojů se kvůli olympiádě ztrojnásobily, zvýšení cen lze očekávat i v restauracích a v dopravě,“ myslí si výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. „S ohledem na očekávaný příjezd milionů fanoušků ani nebude komfortní se po městě pohybovat a navštěvovat populární místa a památky.“ Paříž je přitom podle Chaloupkové za normálních okolností nejoblíbenějším cílem českých turistů, pokud jde o poznávací a městskou turistiku, a cestování do zahraničí je obecně v letech po covidové krizi opět na vzestupu.

Také zástupci největších tuzemských cestovek potvrdili e15, že evidují nižší zájem českých turistů o cesty do Paříže na konci července a na začátku srpna. Klasické poznávací zájezdy proto v daném termínu vůbec nebudou organizovat ani zprostředkovávat nákupy vstupenek na tamní akce. „V nabídce zájezdů do Francie jsme se v tomto období zaměřili na okruhy po Provence nebo v okolí Bretaně, tedy na lokality mimo hlavní město. Zájemcům o návštěvu Paříže doporučujeme zvolit jiný termín, kdy budou ceny opět nižší a místa méně vytížená včetně památek a zábavních parků, jako jsou Disneyland nebo Asterix Park,“ říká mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

„Pro naše klienty je olympiáda spíš přítěží. Ubytování je drahé, zároveň se snadno nedostanou do muzeí a na atrakce, které by chtěli vidět. Proto jim rovněž nabízíme zájezdy do jiných francouzských lokalit a Paříž obnovíme až po hrách,“ souhlasí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

V sousedním Německu aktuálně také probíhá velká sportovní událost - mistrovství Evropy ve fotbale - tamní hotely nicméně zvedly ceny v průměru pouze o jedenáct procent.

Obavy z terorismu

Vedle vysokých cen mohou turisty od návštěvy Paříže odrazovat i bezpečnostní rizika. Experti dlouhodobě varují před zvýšenou hrozbou teroristických útoků, ať už ze strany islamistů, nebo Ruska, které se tímto způsobem může pokusit o zastrašení Západu v jeho podpoře Ukrajiny čelící vojenskému konfliktu. Francouzské úřady se nicméně na tyto situace už řadu měsíců intenzivně připravují. Kvůli obavám z terorismu dokonce výrazně osekaly zahajovací ceremoniál na březích řeky Seiny, kterému mělo původně přihlížet na 600 tisíc lidí, nakonec jich ale bude méně než polovina.

Nakolik se očekávaný úbytek návštěvníků Paříže propíše do hospodářských výsledků letošního olympijského turnaje, je v tuto chvíli obtížné předjímat. Pořadatelé stále doufají, že se jim celkové náklady ve výši devíti miliard eur alespoň vrátí. Olympiády nicméně zpravidla nebývají ziskovou záležitostí. Třeba minulé hry v Tokiu, které provázely velké potíže související s pandemií covidu-19, prodělaly japonským organizátorům nejméně 800 milionů dolarů (skoro devatenáct miliard korun). Ještě hůř si vedla předchozí olympiáda v Riu. Při rozpočtu 13,1 miliardy dolarů vykázala ztrátu kolem dvou miliard dolarů.

