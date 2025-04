Nábytku je hodně a je škoda pořád vyrábět a nakupovat nový. To je myšlenka pražského recyklačního obchodu Sto.re. Název vychází ze slovního spojení stokrát recyklované. Jeho spoluzakladatelka Tereza Korbelová redesignuje starý nábytek a také navrhuje udržitelné interiéry.

„Když mohu dát nějakému kusu nábytku nový život, tak je to skvělý pocit. Zažívám při tom úplně dětskou radost. Když se ten kousek vyloupne po několika dnech práce, tak je to za odměnu,“ popsala ve FLOW Korbelová, která v pražském reuse spotu Sto.re vrací starým kouskům nábytku nový život a pak je přeprodává na webu. K renovaci je podle ní vhodný jakýkoliv nábytek, pokud není z dřevotřísky. Ideální jsou však klasické kousky třeba ze 60. let.

Kurz základů renovace nebo čalounění

Zájemci mohou do Sto.re nosit po domluvě starý nábytek nebo třeba textilie, a dokonce i pokojové květiny, které už nevyužijí. Podle Korbelové v centru vítají vše kromě oblečení a knížek, na které se specializují jiné projekty.

Korbelová s kolegy pořádá také kutilské kurzy, kde se lidé sami naučí opravovat a vyrábět kousky do interiéru. Mají omezenou kapacitu a je o ně prý velký zájem. Zájemci se mohou přihlásit například na kurz základů renovace nebo čalounictví.

Rozhovor s Terezou Korbelovou je součástí speciální série FLOW s názvem Bydlení a projekty pro radost, která vzniká ve spolupráci s obchodním řetězcem Hornbach.

V rozhovoru se dále dozvíte například: